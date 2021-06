Z ležarinami za fizične osebe za visoka stanja še Nova KBM

Bankama NLB in SKB, ki na slovenskem trgu zaračunavata ležarine za visoka bančna stanja fizičnim osebam, se z današnjim dnem pridružuje Nova KBM. Kmalu to načrtujeta še banka Addiko in Delavska hranilnica, medtem ko v ostalih bankah glede tega spremljajo dogajanje na trgu.

Nova KBM je ležarino uvedla za povprečna mesečna skupna stanja nad 200.000 evrov. NLB in SKB banka sta jo uvedli za povprečna mesečna stanja nad 250.000 oz. 200.000 evrov. NLB je napovedala, da bo z julijem to mejo spustila na 100.000 evrov. Nadomestilo ali ležarina v NLB, SKB in Novi KBM za povprečna stanja na vseh računih fizične osebe v banki nad določenim zneskom znaša 0,04 odstotka mesečno. V banki Addiko so napovedali, da uvedbo ležarin za fizične osebe načrtujejo z avgustom. "Te bomo uvedli za presežna stanja na vseh tipih evrskih transakcijskih računov, delu varčevalnih računov ter rastočih depozitih, pri čemer se bodo stanja po posameznih računih seštevala, ne bodo pa se prištevala stanja na depozitih. Za visoka stanja se šteje kumulativni znesek, ki je višji od 150.000 evrov," so navedli. Tudi v Delavski hranilnici so napovedali uvedbo ležarine za fizične osebe, niso pa še povedali, kdaj. Medtem v Unicredit banki Slovenija, Intesi Sanpaolo Bank, banki Sparkasse, Deželni banki Slovenije in v Sberbank trenutno ne razmišljajo o uvedbi ležarine za prebivalstvo. Bodo pa tudi v prihodnje pozorno spremljali dogajanje na bančnem trgu, so napovedali. Najbolj so uvedbi nadomestila za visoka stanja fizičnih oseb nenaklonjeni v Gorenjski banki. "Ker želimo ohraniti zaupanje svojih varčevalcev, nismo naklonjeni uvedbi ležarin za fizične osebe. Cilj banke, ki sledi naši dolgoročni strategiji, je ohranjati stabilno in zdravo strukturo depozitov na področju fizičnih oseb tudi v prihodnje," so spomnili.