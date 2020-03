Z ljubljanskega letališča kmalu tudi v Madrid, Kijev in Tel Aviv

Po zimskem premoru se na ljubljansko letališče vrača British Airways z leti na londonski Heathrow, ki bo v primerjavi z lanskim letom letenje podaljšal za en mesec (do konca septembra) in podvojil njegov obseg. V britansko prestolnico bodo potniki lahko leteli štirikrat tedensko.

Prva od novosti bodo leti v Kijev, ki jih bo od konca aprila dvakrat tedensko izvajala ukrajinska letalska družba Windrose. V vrhuncu poletne sezone bo z Brnika v Tel Aviv redno letel izraelski Israir Airlines, in sicer vsak torek in soboto, so sporočili iz družbe Fraport Slovenija.

Svojo ponudbo letov z ljubljanskega letališča v London - trenutno leti na Stansted in Gatwick - bo razširil Easyjet, in sicer z vzpostavitvijo povezave do letališča Luton, kamor bo letel štirikrat tedensko, in z dodatno frekvenco pri letih na Gatwick, kamor bo letel petkrat tedensko.

Skupaj bo potnikom tako z Brnika na voljo 23 tedenskih letov v britansko prestolnico, kar jo po navedbah Fraport Slovenija umešča na vrh lestvice povezav z največjo frekvenco letov in kapaciteto potniških sedežev.

Leti tudi na Finsko, v Podgorico vsak dan

Skupina Lufthansa, ki je lani v zimskem voznem redu vzpostavila lete do vozlišč v Frankfurtu, Münchnu, Bruslju in Zürichu, pod okriljem prevoznikov Lufthansa, Swiss Airlines in Brussels Airlines ohranja obseg letenja. Ob tem bo izboljšala urnik letov v Frankfurt, saj bo jutranji let tja na sporedu ob 7. uri.