Z mailom vladne agencije od Revoluta pridobili osebne podatke strank

V ponedeljek je britanski urad informacijskega pooblaščenca sporočil, da preiskuje incident, o katerem jih je obvestila neobanka Revolut. Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabil resnični elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za zasebne podatke o številnih njihovih strankah. V podjetju so ugodili zahtevi in goljufom predali občutljive podatke, vključno z naslovi, fotografijami za preverjanje identitete, osebnimi dokumenti in podatki o dejavnosti v kriptovaluti bitcoin. Hekerji, ki trdijo, da stojijo za incidentom, grozijo, da bodo te podatke objavili javnosti, če Revolut ne bo plačal odkupnine.

Revolut naj bi v Sloveniji imelo 230.000 uporabnikov. FOTO: Shutterstock

Predstavnik Revoluta je dejal, da so nedavno odkrili prevaro, pri kateri je nepooblaščena tretja stranka uporabila legitimni e-poštni naslov domene vladne agencije za pošiljanje lažnih zahtevkov za informacije. Podjetje je navedlo, da je takoj blokiralo naslov, ko je odkrilo težavo, ter obvestilo regulatorje in zadevne stranke. "Sistemi podjetja Revolut in sredstva strank niso prizadeti," so dodali. O številu prizadetih strank niso želeli podati komentarja.

Med žrtvami tudi direktor

Pri Revolutu naj bi sicer po navedbah virov, ki so seznanjeni z zadevo, že stopili v stik s 680 strankami, za katere verjamejo, da so bili prizadeti v tem incidentu, navaja Financial Times. Med žrtvami incidenta je po poročanju medija tudi nekdanji izvršni direktor nekoč največje svetovne borze bitcoinov Mt Goxa, Mark Karpeles. Kot je dejal, ga je Revolut o incidentu obvestil 12. septembra. "Mislil sem, da gre za prevaro . . . Sprva mi je bilo žal zanje," je povedal časniku. Karpeles je zdaj prepričan, da Revolut teh podatkov sploh ne bi smel posredovati, ne glede na to, ali je e-poštno sporočilo prišlo z overjenega vladnega naslova.

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