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Z mailom vladne agencije od Revoluta pridobili osebne podatke strank

London, 15. 09. 2026 12.54 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Revolut

Britansko podjetje za finančno tehnologijo Revolut je spletnim goljufom, ki so se izdajali za predstavnike državnih organov, posredovali osebne podatke skoraj 700 strank. Podatki zajemajo številke bančnih računov, osebne dokumente in hišne številke. Podjetje je že stopilo v stik s prizadetimi strankami, poroča časnik Financial Times.

V ponedeljek je britanski urad informacijskega pooblaščenca sporočil, da preiskuje incident, o katerem jih je obvestila neobanka Revolut.

Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabil resnični elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za zasebne podatke o številnih njihovih strankah. V podjetju so ugodili zahtevi in goljufom predali občutljive podatke, vključno z naslovi, fotografijami za preverjanje identitete, osebnimi dokumenti in podatki o dejavnosti v kriptovaluti bitcoin. Hekerji, ki trdijo, da stojijo za incidentom, grozijo, da bodo te podatke objavili javnosti, če Revolut ne bo plačal odkupnine.

Revolut naj bi v Sloveniji imelo 230.000 uporabnikov.
Revolut naj bi v Sloveniji imelo 230.000 uporabnikov.
FOTO: Shutterstock

Predstavnik Revoluta je dejal, da so nedavno odkrili prevaro, pri kateri je nepooblaščena tretja stranka uporabila legitimni e-poštni naslov domene vladne agencije za pošiljanje lažnih zahtevkov za informacije. Podjetje je navedlo, da je takoj blokiralo naslov, ko je odkrilo težavo, ter obvestilo regulatorje in zadevne stranke. "Sistemi podjetja Revolut in sredstva strank niso prizadeti," so dodali. O številu prizadetih strank niso želeli podati komentarja.

Med žrtvami tudi direktor

Pri Revolutu naj bi sicer po navedbah virov, ki so seznanjeni z zadevo, že stopili v stik s 680 strankami, za katere verjamejo, da so bili prizadeti v tem incidentu, navaja Financial Times.

Med žrtvami incidenta je po poročanju medija tudi nekdanji izvršni direktor nekoč največje svetovne borze bitcoinov Mt Goxa, Mark Karpeles. Kot je dejal, ga je Revolut o incidentu obvestil 12. septembra. "Mislil sem, da gre za prevaro . . . Sprva mi je bilo žal zanje," je povedal časniku.

Karpeles je zdaj prepričan, da Revolut teh podatkov sploh ne bi smel posredovati, ne glede na to, ali je e-poštno sporočilo prišlo z overjenega vladnega naslova.

Priljubljenost neobank

Podjetje Revolut je bilo ustanovljeno leta 2015. V tem času je z 80 milijoni uporabnikov podjetje postalo največja neobanka v Evropi.

Revolut je prisoten v 30 državah, tudi v Sloveniji, kjer imajo po poročanju portala Forbes Slovenija več kot 230.000 uporabnikov.

Ponudniki digitalnih finančnih storitev so se v samo nekaj letih iz nišnega segmenta preobrazili v ključni steber ob tradicionalnih bankah.

Neobanke, kot sta N26 in Revolut, že leta veljajo za simbol hitrejšega odpiranja računov, digitaliziranih odnosov s strankami in pogosto čezmejno naravnanega delovanja, kar olajša zakrivanje sledi. Prav to pa jih po podatkih nemškega urada za preiskave finančnih transakcij FIU dela privlačne tarče za goljufe.

Kot so julija opozorili pri FIU, so ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357.

Revolut kibernetska varnost spletna prevara neobanka osebni podatki

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