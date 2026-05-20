'Z majhnimi koraki do reaktivacije, uvedite tudi dih-pavzo'

Živimo namreč (pre)hitro, pod stresom, sedenje je postalo osrednji položaj našega vsakdana. Česar se mnogi zavedajo, zato v času, ki ga imajo po obveznostih na voljo, lovijo korake, cilje, rezultate, a hkrati so utrujeni, brez energije, velikokrat zato dejavnosti opustijo. Dr. Milan Hosta s Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem je pojasnil, da je človek vselej bil nagnjen k nekemu stresu, da pa se po mnenju strokovnjakov ta stres danes usmerja v druge dimenzije.
"Danes je veliko informacijskega stresa, mentalnega stresa, fizičnega pa premalo oziroma je tukaj nov stres, da preveč sedimo," je povedal športni filozof in pedagog ter dihalni terapevt. In ravno dihanje je danes pri marsikomu tudi težava.
Dihanje, dejavnost, ki nas ohranja žive, poteka refleksno, a zaradi vse večje količine časa, ki ga preživimo sede, je tudi dihanje ves čas mirno, plitko. "Ampak naše telo je narejeno za gibanje, zato je večkrat treba vstati, se malce sprehoditi in pospešiti dihanje skozi gibanje, ki naravno temu sledi," je povedal Hosta, ki svetuje, da v naš delavnik uvedemo tudi nekaj novega, zelo enostavnega in brezplačnega, a z odličnimi učinki - gre za dih pavzo.
