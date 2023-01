Z manjšimi ukrepi do nižjih računov za ogrevanje

Če se odločite za zamenjavo obstoječega načina ogrevanja, je najučinkovitejši in najbolj trajnosten sistem zagotovo toplotna črpalka , ki pomeni najnižje stroške ogrevanja v primerjavi z drugimi viri , hkrati pa velja za najboljše razmerje med investicijo in prihranki. S pomočjo nepovratnih finančnih spodbud, ki jih ponuja Eko sklad, se bo naložba povrnila že v petih kurilnih sezonah.

Zima je tu, snežna odeja pokriva večino slovenskih krajev in ogrevalna sezona je na vrhuncu. Dogajanje na svetovnih trgih energentov se odraža tudi na visokih položnicah za ogrevanje. Kako prihraniti pri ogrevanju, je zato vprašanje, ki si ga postavlja večina. V kolikor so finančna sredstva in ostale okoliščine naklonjene je priporočljivo poskrbeti za energetsko učinkovitost doma . Kakovostna izolacija strehe in fasade, nova okna, učinkovita grelna naprava – vse to ustvarja dolgoročne prihranke in občutno zmanjša stroške ogrevanja.

Znižajte temperaturo ogrevanja in oblecite toplejša oblačila. Če temperaturo ogrevanja znižate s 24 C na 23 C, lahko prihranite do 6 % električne energije. Če jo znižate z 20 na 19 C, je lahko prihranek tudi do 7,5%. V zimskih mesecih se oblecite v topla, zimska oblačila in tako nekoliko nižje temperature v notranjosti ne bodo predstavljale težav.

Namestite termostatske ventile . Ti namreč pomagajo vzpostaviti in vzdrževati želeno temperaturo v vsakem prostoru posebej. Na ta način lahko prihranimo tudi do 15 % energije.

V kolikor pa večje investicije trenutno niso v prvem planu, pa lahko že s preprostimi ukrepi in spremembami bivalnih navad ustvarite prihranke. V luči draginje šteje vsak prihranjen evro, več priporočil upoštevate, nižji bodo stroški za ogrevanje. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so pripravili seznam ukrepov, s pomočjo katerega lahko prihranite brez večjih vlaganj in odrekanj.

Temperaturo prilagodite prostoru in namenu uporabe. V bivalnih prostorih pozimi zadostuje od 20 do 22 C, v otroški sobi in kopalnici kakšna stopinja več. Temperature na hodniku, veži in sobah prehodne narave so lahko nižje. Vsaka dodatna stopinja Celzija pomeni povečanje rabe toplotne energije za od 6 do 8 %.

Prostore, ki niso redno v uporabi, ogrevajte manj. V tistih predelih doma, v katerih se ne zadržujete vsakodnevno (npr. soba za goste), je lahko temperatura nižja. Dodatno toploto vanje spustite, samo ko so v uporabi. Na ta način lahko prihranite do 5 % zemeljskega plina.

Radiatorji in druga ogrevalna telesa naj bodo prosta. Ne zalagajte jih s pohištvom, ne zagrinjajte z zavesami in drugimi predmeti, prah in druge smeti med rebri radiatorja pa redno odstranjujte. V nasprotnem primeru lahko oddajo tudi do 20 % manj toplote.

Spustite zrak iz radiatorjev. Redno preverjajte, ali so enakomerno ogreti po celotni površini. Zrak v sistemu poveča stroške ogrevanja tudi za 15 %. Če se v radiatorjih zadržuje zrak, ki ovira pretok toplote, iz njega prihajajo nenavadni zvoki.

Zmanjšajte porabo tople vode. Sanitarna voda in njeno ogrevanje predstavlja enega izmed največjih porabnikov elektrike v gospodinjstvu. Ste vedeli, da če skrajšate čas prhanja s toplo vodo samo za minuto, lahko prihranite toliko energije, kot je je potrebne za 40 polnitev mobilnega telefona?