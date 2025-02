Z marcem dražji domovi za starejše, višje cene tudi v vrtcih

Na nekatere stroške enostavno nimamo vpliva, odgovarja direktorica doma, ki je že lansko leto zaključil z 230 tisočaki minusa. Razlog za to niso le položnice za elektriko, ampak tudi dejstvo, da zaradi pomanjkanja kadra ne morejo sprejemati stanovalcev, s tem pa si zmanjšujejo prihodek.

"Ministrstvo lovi neko ravnovesje med tem, da uporabniki domov in njihovi svojci niso preveč obremenjeni z oskrbninami in tem, da domovi lahko poslujejo," dodaja Omladič. Od vodstev domov pričakujejo, da bodo ravnali gospodarno.

"Na mesečni ravni je to 9 tisoč evrov, to ne pokrije nobenega od teh stroškov, ne odpadkov ne ... evo, za eno omrežnino," ugotavlja Marinova. Na ministrstvu sicer poudarjajo, da naraščajočih stroškov ne morejo prevaliti na pleča starejših oz. njihovih svojcev.

Kot pojasnjuje državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič , sledijo izračunom, pri katerih upoštevajo inflacijo in podražitev življenjskih stroškov.

Z marcem se bodo z letno uskladitvijo z inflacijo podražile oskrbnine. "Za naš dom bo to nekje 70 centov na dan," pravi Marinova.

45 postelj v domu je trenutno praznih, na današnji dan pa bi potrebovali še vsaj 21 zaposlenih, ki jih trenutno iščejo v Nepalu. "Poskušamo pripeljati delavce, ki imajo zdravstveno izobrazbo, zdaj tukaj bo kakšna ovira glede jezika," priznava.

Višje stroške dela, ki jih je prinesla plačna reforma, pa za zaposlene v domovih za starejše rešuje država s sofinanciranjem iz proračuna. "Smo na ministrstvu preprečili več kot 10-odstotno podražitev, ki bi nastopila, če bi upoštevali povečane stroške dela zaradi plačne reforme," pravi Omladič.

Te rešitve pa ni za slovenske vrtce, kjer plače zaposlenih po besedah Tomaža Popovića iz Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije predstavljajo 80 odstotkov vseh stroškov. Nekateri vrtci, na primer v Velenju, so tako že z novim letom dvignili cene za dobrih 14 odstotkov. V prihodnjih mesecih pa lahko očitno pričakujemo val podražitev po vsej državi.

"Mislim, da v končni fazi jih bomo primorani dvigniti vsi, ni to vprašanje, ali jih bomo ali ne bomo," pravi Popović in napoveduje, da bodo vrtci dražji za 10 do 15 odstotkov.