Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Z marcem višji otroški dodatek, štipendije in dodatek za velike družine

Ljubljana, 24. 02. 2026 16.28 pred 53 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA N.L.
Otroški dodatek

Socialni transferji se bodo z marcem uskladili v višini 2,7 odstotka, kolikor je znašala rast cen življenjskih potrebščin v letu 2025. Meje dohodkov za letne pravice so se uskladile že s februarjem, z marcem pa bodo med drugim višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatek za velike družine.

Kot so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo nova meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije od 1. marca 1328,28 evra povprečno mesečno na osebo.

Najvišji otroški dodatek bo znašal 177,24 evra na mesec, najvišji osnovni znesek državne štipendije 282,29 evra, najvišji osnovni znesek Zoisove štipendije pa 180,88 evra. Štipendija za deficitarne poklice bo 129,21 evra.

Nove meje dohodkov se uporabljajo od prve naslednje odločbe. Višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatki k državni štipendiji pa se bodo samodejno izplačevali od aprila, zato upravičencem ni treba oddajati nove vloge.

Dodatek za veliko družino s tremi otroki bo 510,35 evra.
Dodatek za veliko družino s tremi otroki bo 510,35 evra.
FOTO: AP

Kaj se bo še uskladilo?

S 1. marcem se bo uskladila tudi subvencija študentske prehrane, in sicer na 5,19 evra. Dodatek za nego otroka bo znašal 129,21 evra, za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi s seznama hudih bolezni pa 258,40 evra.

Dodatek za veliko družino s tremi otroki bo 510,35 evra, za veliko družino s štirimi ali več otroki 620,16 evra, pomoč ob rojstvu otroka 441,60 evra. S 1. marcem se bodo za 2,7 odstotka uskladile tudi invalidnine za telesno okvaro ter dodatek za pomoč in postrežbo.

Višja bosta tudi denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki bo od 1. marca znašal 507,43 evra, se bosta s 1. aprilom ustrezno zvišala zneska dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Zvišali se bodo tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in posmrtnine.

Najvišji znesek varstvenega dodatka za samsko osebo, ki živi sama, bo 238,49 evra. Nov cenzus za pridobitev varstvenega dodatka za samsko osebo od marca dalje bo 745,92 evra. Višina pogrebnine bo po novem 1014,86 evra, vendar ne več, kot znašajo stroški pogreba, in višina posmrtnine 507,43 evra.

Novi osnovni znesek minimalnega dohodka se uporablja od 1. aprila, kar pomeni, da velja za vloge, vložene v marcu oz. pri odločanju po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v marcu. V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka se višji zneski samodejno izplačajo marca, zato ni treba oddajati nove vloge, so še navedli na ministrstvu.

socialni transferji otroški dodatek državne štipendije minimalni dohodek

Na Brniku ob prihodu iz Dubaja aretirali znanega vplivneža

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sanuka
24. 02. 2026 17.14
predvolilni piškotki.
Odgovori
0 0
frenk7
24. 02. 2026 17.11
Vlada Roberta Goloba poskrbi za vse, ki so pomoči potrebni, otroke, dijake, invalide in upokojence,.... nikogar ne izpustijo,.... Bravo vlada,... dobite še en mandat.
Odgovori
-2
1 3
Davorin Trstenjak
24. 02. 2026 17.09
Številčne romske družine bodo po odločitvi vlade, da jim zgradi nova, legalna vzorčna naselja, napovedanih višjih dodatkov nadvse hvaležne, kar tako naprej, še rabijo.
Odgovori
+3
3 0
ho?emVšolo
24. 02. 2026 17.02
ZPIZ-20 za obstoječe uživalce nadomestil za invalidnost iz 85. člena ne predvideva nove odmere nadomestil oziroma preračuna nadomestil na nove višine odmer po spremenjenem 85. členu ZPIZ-2, torej iz 60 na 80%. Za pujske oz. njihovo anastazijo je vlada našla sredstva, za obstoječe DELOVNE INVALIDE pa ne!!!
Odgovori
+1
2 1
štajerski janezek
24. 02. 2026 16.58
Vse bi dal da se obdrži na oblasti... :)
Odgovori
+3
5 2
Artechh
24. 02. 2026 16.58
Golob kujpuje glasove tujcev ki jih prezivljamo ocitno,
Odgovori
+6
6 0
peresni
24. 02. 2026 16.49
Kaj še ni desne vlade da se to ne bi več dogajalo!?!?
Odgovori
-4
1 5
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
vizita
Portal
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
S 1. marcem višji socialni transferji - otroški dodatki, štipendije ...
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
okusno
Portal
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543