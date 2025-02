Z Mariborskega Pohorja se vali dim, zagorela je apartmajska hiša

Na kraj so prihiteli gasilci Gasilske brigade Maribor in še šestih prostovoljskih gasilskih društev, nam je povedal poveljnik Gasilske brigade Maribor Primož Osojnik .

Kot pravi, je zagorelo ostrešje apartmajske hiše, v kateri je sicer več apartmajev. Spomnil je, da je pred leti ena od apartmajskih hiš že zagorela, zdaj pa je ogenj zajel sosednjo stavbo.

Gasilska intervencija je še v teku. Požar je že lokaliziran, a še ni pogašen. K sreči se ni razširil na druge stavbe.

Podatkov o tem, ali je bil v času požara kdo v stavbi, še ni. Vzrok požara bo znan po pregledu kraja.

Na PU Maribor so potrdili, da so bili obveščeni o požaru apartmajske hiše na območju Hočkega Pohorja. "Nastala je večja premoženjska škoda, po zadnjih informacijah se ni nihče poškodoval," so pojasnili.