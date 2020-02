Z masko za volan? Kazen je 120 evrov

Policija tudi pred letošnjim pustovanjem opozarja, da maske ne sodijo za volan. Zakon o varnosti cestnega prometa namreč predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševal njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tudi maske, lasulje, kostumi in podobno. Globa za kršitelje je 120 evrov.

Pri morebitnem nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko razni pripomočki (deli pustnih mask, palice, orodje in drugi predmeti), ki so v kabini, poškodujejo potnike v vozilu, zato policija svetuje, da jih pospravite v prtljažnik vozila.

Prav tako vsem voznikom policisti polagajo na srce, naj nikar ne vozijo, če nameravajo na pustni zabavi piti.

Obenem vse udeležence pustnih prireditev pa tudi ostale opozarjajo na pomen samozaščitnega ravnanja. Pustni čas in gnečo na javnih prireditvah lahko posamezniki izkoristijo tudi za različna kazniva ravnanja, kot so ropi in drzne tatvine. Previdni pa bodite tudi pri odpiranju stanovanjskih vrat neznancem, še posebej, ko so doma samo starejši ljudje ali otroci. Varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste sami. Uporabljajte domofone in videodomofone ter kukala na vhodih, še svetujejo.