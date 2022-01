Z medicinsko gobo do lepe kože!

Do zdrave in sijoče kože z belo drhtavko in drugimi naravnimi učinkovinami.

Ste že slišali za belo drhtavko, medicinsko gobo, ki je pri vlaženju kože učinkovitejša od hialuronske kisline? V kombinaciji z drugimi naravnimi učinkovinami pomaga preprečevati gubice, pomanjkanje sijaja in hrapavost kože. Zdaj jo lahko zaužijete v obliki inovativnega prehranskega dopolnila Eko lepota. Poleg bele drhtavke to dopolnilo vsebuje naravne učinkovine, ki sodelujejo pri preprečevanju prezgodnjega staranja in pomagajo koži, da spet zasije.

icon-expand Samo najboljše iz narave! FOTO: Arhiv ponudnika

Baobab vsebuje veliko vitamina C, ki je pomemben pri nastanku lastnega kolagena. Timijan je zelo bogat z eteričnimi olji in čreslovinami. Deluje protivnetno in je v veliko pomoč pri zdravi koži. Brokoli velja za eno izmed najbolj zdravih vrst zelenjave na svetu. Vsebuje posebno učinkovino sulforafan, ki je močan antioksidant. Primeren je za preprečevanje vnetij in blagodejno deluje proti staranju kože. Matcha izvira iz Japonske, kjer je popularna že tisočletja. Obstaja več vrst matche, mi smo uporabili najbolj kakovostno- Ceremonialno. Slovi po zelo visoki vsebnosti antioksidantov, ki nas ščitijo pred škodljivimi prostimi radikali. Ti pa vplivajo na staranje. Camu camu je sadež, ki vsebuje za kar 3000 % odstotkov več vitamina C kot limone. Vitamin C je zelo pomemben pri nastanku lastnega kolagena.

icon-expand Brez umetnih dodatkov in sladil! FOTO: Arhiv ponudnika

Zdrava in sijoča koža izvira iz notranjosti. S takšnimi učinkovinami nove generacije predstavljamo koncept " visoko učinkovite nutrikozmetike", pri kateri je poudarek na vključevanju aktivnih učinkovin v prehranska dopolnila za vidno izboljšanje zdravja kože od znotraj navzven. Ker v prehrano težko vključujemo te naravne pomočnike redno in v pravih razmerjih, si pomagamo z ekološkim dodatkom Eko lepota, ki je plod dela slovenskega strokovnjaka. Ekološko certificirano prehransko dopolnilo Eko lepota je razvilo slovensko podjetje Plahtica d.o.o., znano po pridelavi več kot 50 vrst zelišč, ki ustrezajo najvišjim ekološkim standardom. Prehransko dopolnilo je brez umetnih sladil in brez glutena. Sestava je primerna tudi za vegetarijance in vegane.

icon-expand Izdelano v Sloveniji! FOTO: Arhiv ponudnika

Drugi ponudniki lepotnih izdelkov uporabljajo kolagen živalskega izvora, ja prav ste slišali - rafinirana koža in kosti živali! Naš izdelek Eko lepota pa vsebuje rastlinske sestavine, ki aktivno spodbujajo nastanek lastnega kolagena. Navodilo za uporabo: Eno pakiranje s 40 kapsulami zadošča za mesec dni! Vsako jutro zjutraj na tešče zaužijemo eno do dve kapsuli in jih poplaknemo z izdatno količino vode. Pridružite se številnim zadovoljnim uporabnikom, ki pravijo, da je Eko Lepota številka 1 v boju proti znakom staranja. POPUST: Samo za bralce 24ur.com! Izkoristite 9% popust, ki velja samo do ponedeljka 31.1.2022. Poiščite več informacij in oddajte naročilo preko spletne strani: www.plahtica.com. 30 dnevna garancija na zadovoljstvo! Uporabljajte izdelek do 30 dni in se sami prepričajte o rezultatih. Če zaradi kakršnegakoli razloga z izdelkom niste 100% zadovoljni, ga preprosto vrnite in povrnili vam bomo kupnino.

icon-link Več informacij s klikom na fotografijo ali na www.plahtica.com FOTO: Arhiv ponudnika