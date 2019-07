Z Metko Albreht ceneje do najbolj zaželene sončne kozmetike tega poletja!

NOV VAL ZAŠČITE PRED SONCEM IN STARANJEM KOŽE

Sonce, morje, bazen, gore, jezera, uživanje na plaži ali aktivni dopust. Katero dejavnost na dopustu boste izbrali? Vse te dejavnosti v povezavi z močnimi sončnimi žarki niso več tako brezskrbne kot so bile nekoč. Koža lahko postane suha, nagubana, neelastična. S prekomernim izpostavljanjem soncu se koža poškoduje.

Učinkovita zaščita kože je zato postala nuja.

Na trgu obstaja pestra ponudba krem za sončenje, ki jih večinoma delimo na tiste s kemičnimi in tiste z naravnimi mineralnimi filtri.

V čem je razlika? Kemični filtri, ki jih pozna večina krem za sončenje, delujejo tako, da prodrejo skozi kožo, da bi lahko vpijali UV žarke. Delovati začnejo 20-30 min po nanosu.

Za razliko od kemičnih filtrov mineralna zaščita, katero vsebuje certificirana, bio dermokozmetika Alga Maris, na koži ustvari efekt ogledala, od katerega se UV žarki odbijajo. Kožo ne draži, ji ne škodi in deluje že takoj po nanosu. Največkrat mineralno zaščito sestavljata minerala, ki ju najdemo v naravi, v belem pesku na plaži: titanov dioksid in cinkov oksid. Vendar sta varna le, če sta dovolj velika. Biti morata večja od nano delcev (velikosti od 1 do 100 nm), da ne moreta preiti v kožo. Če krema vsebuje nano delce, lahko preverimo na deklaraciji (nano). Alga Maris nano delcev ne vsebuje.

Izdelki za in po sončenju Alga Maris podjetja Laboratoires de Biarritz nudijo visoko kvalitetno mineralno zaščito pred UVA in UVB. Poleg tega varujejo kožo pred staranjem in predčasno izgubo elastičnosti, saj vsebujejo močan antioksidant alga-gorria®. Zaradi vsebnosti alge-gorria® so odlični tudi kot običajna anti-age dnevna nega. Veliko anti-age tretmajev obljublja odpravo poškodb kože nastalih zaradi sončenja. Za razliko od njih linija izdelkov Alga Maris skozi vse leto deluje tako, da do njih sploh ne bi prišlo. Je bio certificirana, z vsebnostjo 99,5 do 100,0% naravnih sestavin, brez nanodelcev, mineralnih olj, umetnih dišav, glutena, je vodoodporna, primerna za otroke in osebe z zelo občutljivo kožo. Se hitro vpije, zelo lepo razmaže, koži daje vlago in ne pušča belih sledi oziroma so le-te minimalne. Minimalne bele sledi je tudi njena specifična prednosti pred ostalo tovrstno mineralno zaščito.

