Slovenija

Z morskih travnikov slovenske Istre odstranili več kot dve toni odpadkov

Seča, 18. 11. 2025 12.17

Avtor
STA , D.L.
Komentarji
5

V slovenskem morju so v preteklih tednih izvedli štiri čistilne akcije morskih travnikov, ki so ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zavod YouSea je akcijo s profesionalnimi potapljači in prostovoljci izvedel drugo leto zapored. Skupaj so v osmih čistilnih akcijah iz morja odstranili več kot dve toni odpadkov, so navedli.

"V okviru čistilne akcije smo odstranjevali odpadke z dna morja, ki javnosti v vsakodnevnem življenju niso vidni na enak način kot odpadki na kopnem. Kljub temu so tovrstne aktivnosti izjemnega pomena za okolje," je za STA povedala direktorica Zavoda YouSea Irena Fonda.

Štiri čistilne akcije so tokrat izvedli v Izoli in Kopru, kjer so odstranili več kot tono smeti. Čiščenja so izvedli ob koncu turistične sezone, ko morski travniki začnejo odmetavati liste in so zato odpadki vidnejši, so pojasnili.

Med najpogostejšimi odpadki so bile steklenice, plastenke in pločevinke, med najnevarnejšimi pa akumulatorji, baterije in cigaretni ogorki. Odstranili so tudi številne tapisone, preproge, pnevmatike, cerade in brisače, ki so za morske travnike zelo škodljivi, saj prekrijejo večje površine in preprečujejo rast morskih trav.

Poleg odstranjevanja odpadkov je akcija osredotočena tudi na dolgoročno spreminjanje odnosa do morskega okolja. Želijo namreč pomagati pri razumevanju vloge teh edinstvenih habitatov, ki so temelj zdravja slovenskega morja, so pojasnili.

"Morske trave so poleg podpore biotski raznovrstnosti pomembne tudi zaradi ključnih ekoloških funkcij: proizvajajo kisik, vežejo ogljikov dioksid, čistijo morsko vodo, stabilizirajo morsko dno in pomagajo preprečevati segrevanje morja," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri previdnem odstranjevanju odpadkov, ki je potekalo s posebno opremo in ročno, so skrbno pregledali vsak predmet ter morebitne organizme, ki so se v njih naselili. Kjer je to bilo mogoče, so živa bitja iz najdenih odpadkov vrnili v naravno okolje.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
CorbaMorba
18. 11. 2025 14.09
Globalno prepovedat cigaretne filtre, piksne in plastične flaše. Dost mam tega s**** po gozdnih cestah.
ODGOVORI
0 0
nemski_ovcar
18. 11. 2025 13.54
+2
Pa kateri svinjakar dela to??? Jaz v življenju še zamaška od piva nisem vrgel v morje ali naravo?
ODGOVORI
2 0
galeon
18. 11. 2025 13.17
-2
Nardite nekaj fotografij vaših travnikov in pokažite. Razen te trave na dnu morja ni nič. Mulj in kamen.
ODGOVORI
3 5
wsharky
18. 11. 2025 13.14
+4
ampak tem primorcem je res težko odnest odpadke na deponijo ali kako?
ODGOVORI
7 3
skuripanda burns
18. 11. 2025 13.24
+5
Popolnoma enako težko, kot Gorenjcem, Štajercem, Notranjcem, Dolenjcem in Prekmurcem, ki svoje odpadke odpeljejo v gozd, čeprav jih na deponijo odpeljejo enako zastonj.
ODGOVORI
6 1
