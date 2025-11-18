Z morskih travnikov slovenske Istre odstranili več kot dve toni odpadkov

"V okviru čistilne akcije smo odstranjevali odpadke z dna morja, ki javnosti v vsakodnevnem življenju niso vidni na enak način kot odpadki na kopnem. Kljub temu so tovrstne aktivnosti izjemnega pomena za okolje," je za STA povedala direktorica Zavoda YouSea Irena Fonda.

Štiri čistilne akcije so tokrat izvedli v Izoli in Kopru, kjer so odstranili več kot tono smeti. Čiščenja so izvedli ob koncu turistične sezone, ko morski travniki začnejo odmetavati liste in so zato odpadki vidnejši, so pojasnili.

Med najpogostejšimi odpadki so bile steklenice, plastenke in pločevinke, med najnevarnejšimi pa akumulatorji, baterije in cigaretni ogorki. Odstranili so tudi številne tapisone, preproge, pnevmatike, cerade in brisače, ki so za morske travnike zelo škodljivi, saj prekrijejo večje površine in preprečujejo rast morskih trav.

Poleg odstranjevanja odpadkov je akcija osredotočena tudi na dolgoročno spreminjanje odnosa do morskega okolja. Želijo namreč pomagati pri razumevanju vloge teh edinstvenih habitatov, ki so temelj zdravja slovenskega morja, so pojasnili.

"Morske trave so poleg podpore biotski raznovrstnosti pomembne tudi zaradi ključnih ekoloških funkcij: proizvajajo kisik, vežejo ogljikov dioksid, čistijo morsko vodo, stabilizirajo morsko dno in pomagajo preprečevati segrevanje morja," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri previdnem odstranjevanju odpadkov, ki je potekalo s posebno opremo in ročno, so skrbno pregledali vsak predmet ter morebitne organizme, ki so se v njih naselili. Kjer je to bilo mogoče, so živa bitja iz najdenih odpadkov vrnili v naravno okolje.