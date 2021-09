Na naših cestah ste lahko opazili šest posebnih motoristov, ki so se s starimi mopedi znamke Tomos podali na posebno pot, pot glasbe. Potujejo namreč od Avsenika do Slaka. S tem so se poklonili velikanoma naše glasbe in dokazali, da je dobra volja nesmrtna. Pa tudi, da srečo najlažje ujameš, če voziš počasi, na starem motorju pa se počutiš najbolj mladega.