Z motornimi vozili poškodovali proge na Krvavcu

"Naše ekipe zasneževalcev, žičničarjev in ratrakistov so se na vse pretege trudile, da bi danes odprli Kriško planino in Kržišče," je smučišče Krvavec zapisalo na družbenem omrežju Facebook.

A zaradi močno poškodovanih prog ta del smučišča ostaja zaprt. Nastale so namreč globoke luknje, ki so ponoči zamrznile, čez pa je zapadlo približno dva centimetra snega, kar predstavlja nevarnost za smučarje.

"Kljub strožji zakonodaji in predpisanim kaznim se takšna ravnanja ne umirjajo, zato bomo danes dogodek prijavili tudi Policiji," so pojasnili.