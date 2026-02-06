Naslovnica
Slovenija

Z motornimi vozili poškodovali proge na Krvavcu

Krvavec, 06. 02. 2026 11.41 pred 1 uro 1 min branja 40

Avtor:
M.S.
Vožnja po progah

Na smučišču Krvavec so za današnji petek načrtovali odprtje Kriške planine in Kržišča, a bo ta del smučišča do nadaljnjega ostal zaprt za smučarje. Neodgovorni posamezniki so namreč včeraj pozno popoldne in zvečer z različnimi motornimi vozili močno poškodovali proge.

"Naše ekipe zasneževalcev, žičničarjev in ratrakistov so se na vse pretege trudile, da bi danes odprli Kriško planino in Kržišče," je smučišče Krvavec zapisalo na družbenem omrežju Facebook.

A zaradi močno poškodovanih prog ta del smučišča ostaja zaprt. Nastale so namreč globoke luknje, ki so ponoči zamrznile, čez pa je zapadlo približno dva centimetra snega, kar predstavlja nevarnost za smučarje.

"Kljub strožji zakonodaji in predpisanim kaznim se takšna ravnanja ne umirjajo, zato bomo danes dogodek prijavili tudi Policiji," so pojasnili.

Ob tem so sledilce pozvali, naj jih v primeru, da prepoznajo posameznike s fotografij, o tem obvestijo.

"Dokler se stanje ne uredi in dokler se ne preneha z neustrezno uporabo tega območja, bo ta del smučišča zaprt skupaj s pripadajočimi napravami," so še dodali.

Preostali del smučišča medtem normalno obratuje.

krvavec proge smučišče

Prvi rezultati Šutarjevega zakona: Manj kršitev, več varnosti

Rubež na del socialne pomoči ne bo mogoč

KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
06. 02. 2026 12.56
Z motornimi vozili ali z motornimi sanmi? Kolk vem, to ni v isti kategoriji.
Odgovori
+1
1 0
skuripanda burns
06. 02. 2026 13.05
Motorne sani niso vozilo?
Odgovori
0 0
galeon
06. 02. 2026 12.54
Spet nakladate. Kažete pa fotke kolesnic.
Odgovori
-1
0 1
grumf
06. 02. 2026 12.45
Dvomim, da se ne ve, kdo je to bil.. Gor vedo za vsako kravico kje se giblje.. motorne sani so tud najbž gor..
Odgovori
+2
2 0
Sandi11
06. 02. 2026 12.44
ne marajo vsi smucanja in pompa vsako leto glede smucanja. Nic se ne pise v medijih o ljudeh, ki ne smucajo (pa ne zaradi revscine) in ni jih malo.
Odgovori
-4
1 5
fverdi
06. 02. 2026 12.42
Mulce najt, pa sprožit tožbo proti staršem zaradi 30% izpada dnevnega dohodka.
Odgovori
+4
4 0
iziizi
06. 02. 2026 12.36
Država pusti prodajo vozil katerih je prepovedano davke pa pobere res zelo pošteno zato se pa potem vozijo tudi nepošteno naj država če prepove uporabo tudi prepove prodajo
Odgovori
+2
3 1
Artechh
06. 02. 2026 12.39
Uporaba ni prepovedana. Sam na tujem pač ne smeš delati škode
Odgovori
+6
6 0
Spectator936
06. 02. 2026 12.51
Kje v Sloveniji se lahko legalno voziš z motornimi sanmi
Odgovori
0 0
Spectator936
06. 02. 2026 12.53
V Sloveniji se legalno ne moreš vozit, če nisi zaposlen na smučišču ali kaj podobnega. Teoretično bi se lahko vozil edino na urejenih stezah namenjenih za to
Odgovori
0 0
Artechh
06. 02. 2026 12.55
Potem pa ne kupiš če vidiš da ne mors uporabljati.... Ker se prodaja ti pripada da to uporabljaš?
Odgovori
0 0
skuripanda burns
06. 02. 2026 13.04
Spectator, na svoji parceli lahko delaš, kar hočeš. Kupiš, potem pa svoj vrt uničuj, ne pa urejeno smučišče, ki ni tvoja last.
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
06. 02. 2026 12.34
Ruaki troli?😅
Odgovori
-2
1 3
300 let do specialista
06. 02. 2026 12.34
Ups...ruski*
Odgovori
-1
1 2
iziizi
06. 02. 2026 12.33
Bravoooo fantje mal ste se poigral z snegom
Odgovori
-3
2 5
Dragica Cegler
06. 02. 2026 12.30
Ker je ored kratkim tudi to počel z avtom in ga niste primerno kaznovali, predlagam,da sodniki iščejo te kršitelje.Aja ,on je bil Bosanec,teh se pa ne kaznuje.
Odgovori
+2
7 5
Nidani
06. 02. 2026 12.47
Svečko, prebavne motnje,?
Odgovori
-1
0 1
Car3000
06. 02. 2026 12.29
plešejo na smučišču, plešejo v parlamentu, kaj bo ko bo Mahnič pripeljal svoje pobe?
Odgovori
-12
0 12
rogla
06. 02. 2026 12.53
Mahnič mora na pregled, vedno huje je z njim!
Odgovori
+0
1 1
Gutenberg
06. 02. 2026 12.28
Včeraj popoldne so se delali frajerje, danes se pa skrivajo ko majhni zmočeni cucki ... Pa brez zamere, psi.
Odgovori
+7
9 2
Artechh
06. 02. 2026 12.42
To je vedno pri teh "hočemo biti alfe" ljudeh. Ko pridejo posledice so miške
Odgovori
+4
4 0
Comfortably numb
06. 02. 2026 12.27
Ste pa leni.... dodajte slike normalno v novico, ne pa da instagram pa FB linke limate, nimajo vsi vseh družbenih omrežij v uporabi...
Odgovori
+9
9 0
veneti
06. 02. 2026 12.27
Ker zadnjič niste dobro kaznovali južnjaka, imate sedaj to, če jim ne pokažeš trde roke mislijo da lahko delajo kar hočejo.
Odgovori
+6
8 2
rogla
06. 02. 2026 12.22
Zapleniti jim vozila in eno leto dela na komunali z lastno malico, ki naj traja 15 minut!
Odgovori
+10
10 0
Perivnik
06. 02. 2026 12.21
Motorna vozila nimajo kaj početi na Krvavcu. Že itak je preveč (nujne) motorizacije tam gori, od koder prebivalci Občine Cerklje in širše preko Mengša, Domžal do Črnuč dobivajo pitno? vodo. Vsak dodatni onesnaževalec, bi moral biti strogo prepovedan.
Odgovori
+6
7 1
JAZsemTI
06. 02. 2026 12.16
Saj ima policija cucke, ki najdejo iglo v senu.
Odgovori
+5
5 0
Greznica
06. 02. 2026 12.15
s temi sanmi niso mogli it daleč ... sicer pa mladina odštekana oz stiktokana!
Odgovori
+8
8 0
jure112
06. 02. 2026 12.12
jaz bi jih nagradil z merico socialne pomoči
Odgovori
-1
2 3
St. Gallen
06. 02. 2026 12.11
Balkan Nor(d) normala
Odgovori
-2
3 5
NeXadileC
06. 02. 2026 12.11
Lahko poskusijo škodo v Avstriji tako delati, pa da vidimo, kolk minut bi imeli na voljo...
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
