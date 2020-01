Polletna obvezna vojaščina za vse fante, stare 19 let, oziroma, ko doštudirajo. Ali enoletno nadomestno civilno služenje, še letos, predlagajo v opozicijski SDS. Ideja, ki jo na obrambnem ministrstvu za krepitev kadrovsko podhranjene slovenske vojske a priori ne zavračajo, nam pove Nataša Dolenc, državna sekretarka na MORS: ''Vsi razmisleki o načinu popolnjevanja so legitimni, so dobrodošli. To je plan B, v vsakem primeru.''

Plan A, zapisan v beli knjigi o obrambi, poslovilnem strateškem dokumentu ministra Erjavca, pa je 7000 rednih profesionalnih vojakov čez pet let in financiranje v višini 2% BDP do leta 2035, kot od svojih članic zahteva zveza Nato.

In šele če bi to spodletelo, je nabor lahko ena od možnosti, poudarja Dolenjčeva: ''Je pa treba vedeti, da bom rekla neposreden prenos zasnove izpred 17 let je verjetno težaven, oziroma lahko vprašljiv.''

'Vojska nikakor ne more opravljati vzgojne funkcije'

O tem so na javnem posvetu razpravljali tudi vsi, ki v slovenskem obrambno-varnostnem sistemu kaj pomenijo. In težav, ki onemogočajo hitro ponovno vpeljavo naborništva je veliko. Pomanjkanje inštruktorjev, premalo namestitev, stare vojašnice in manko opreme, kot argumentira Jelena Juvan, katedra za obramboslovje FDV: "Naborniki tudi v bistvu ne morejo opravljati vseh nalog. Torej mi z naborniki ne bomo rešili vprašanja kadrovske podhranjenosti Slovenske vojske."