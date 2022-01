Z nami je vedno LUŠTno!

Nič ni lepšega kot pa preživljanje časa s toplino obdanimi trenutki ob naših najbližjih, s sveže pridelanimi paradižniki LUŠT, ko nas zunaj obdaja zimska idila, kajneda?

Paradižnik v zimskih mesecih pridelujejo na integriran in okolju prijazen način, s pomočjo »Sistema za zimsko vzgojo«. Ta vključuje okolju prijazen in kompleksen sistem ogrevanja s soproizvodnjo elektrike ter prečiščevanje izpuhov. Nastali CO2 tako uporabijo za hrano LUŠTnih rastlin, ki ga preko fotosinteze pretvorijo v kisik. Sistem zimske vzgoje paradižnika vključuje tudi osvetljevanje in okolju prijazno zatemnjevanje rastlinjaka čez zimo, ko so dnevi krajši in ni dovolj svetlobe. Tako so preprečili večje svetlobno onesnaževanje, rastlinam pa zagotavljajo dovolj svetlobe za okusen in kakovosten lokalni pridelek v tem delu leta, ko je zunaj mraz in sneg in pridelava sicer ni možna.