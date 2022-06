Če še niste unovčili lanskega bona, torej bona21, in si še vedno razbijate glavo, kje ga boste porabili, lahko z njim pomagate otrokom v stiski. Zveza prijateljev mladine Moste-Polje bo zelo vesela učbenikov, delovnih zvezkov in knjig. Najbolj zaželen in potreben je Atlas sveta za osnovne in srednje šole, ki ga lahko pošljete na Proletarsko 1 v Ljubljani ali osebno prinesete v skladišče na Zaloški 54.