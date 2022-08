Z neveljavno vinjeto na cesti dvakrat na dan, kazen dobil šele po osmih mesecih

Poročali smo že o bralcu, ki je prejel kazen od Darsa, češ da vinjete nima oziroma je ta neveljavna. Čeprav so bile vse črke in številke registrske tablice zapisane pravilno, je spredaj manjkala označba kraja, npr. LJ, zato vinjeta ni bila veljavna. Do enake napake je prišlo še pri dveh njegovih družinskih članih, saj so vinjete kupili skupaj. Posledično so morali plačati kazen in kupiti tri nove vinjete. Na Dars so sicer podali zahtevo za sodno varstvo, s katero bi kazen, ker je šlo za napako in ne poskus izigravanja sistema, lahko razveljavili, poleg tega pa jim je Dars povrnil sorazmerni delež vrednosti napačnih vinjet.

Je pa naš bralec opozoril še na eno zanimivost. Sprašuje se namreč, kako je mogoče, da je kazen prejel po osmih mesecih, saj se je v tem času vsaj dvakrat na dan vozil po avtocesti in obvoznici. "Očitno jim ta sistem sploh ne deluje, če me kamere niso zaznale že prej," je izpostavil. "Razumel bi, če bi kazen dobil prvi teden januarja, ampak po osmih mesecih!?" je zgrožen, saj je bil vseh osem mesecev prepričan, da se po avtocesti vozi z veljavno vinjeto.

Razložili so, da so uporabnike, ki so plačilni nalog prejeli šele nekaj mesecev po nakupu napačne vinjete (z napačnimi registrskimi oznakami), šele takrat prvič zaznali z nadzorno opremo. "Obstaja realna možnost, da je uporabnik vozil po določenem odseku avtoceste brez e-vinjete (ali z napačno) in ni prejel plačilnega naloga, ker ni bil zaznan," so zapisali, a dodali, da obstaja še večja možnost, zlasti če gre za stalnega uporabnika avtoceste, da bo kot kršitelj zaznan v enem od naslednjih nadzorov.

Nadzor nad uporabo e-vinjet izvajajo na celotnem avtocestnem omrežju, in sicer z naslednjo opremo: - stacionarno – kamere (20 kamer), ki se sedaj nameščajo oziroma premeščajo na 25 portalov spremenljive prometno informativne signalizacije (SPIS), v nadaljevanju pa se bodo te kamere nameščale oziroma premeščale tudi na 75 drogov, ki bodo postavljeni ob avtocestah in hitrih cestah v upravljanju družbe Dars; - prenosno – kamere (40 kamer) na stojalih, ki jih cestninski nadzorniki lahko postavijo kjerkoli ob cestninskih cestah, avtocestnih priključkih, avtocestnih počivališčih, nadzornih točkah na avtocestah, mejnih prehodih; - mobilno – kamere, ki so nameščene v 33 vozilih cestninskega nadzora; - ročno – naprave, ki jih cestninski nadzorniki uporabljajo predvsem za preverjanje parkiranih vozil na avtocestnih počivališčih (v vsakem vozilu je ena taka naprava).

Nadzor nad uporabo e-vinjet poteka vseskozi, 24 ur na dan in vse dni v letu, zagotavljajo na Darsu. "Nadzor se izvaja z zajemom slik in samodejnim prepoznavanjem registrskih označb," razlagajo in pojasnjujejo, da se prekrškovni postopki izvajajo na terenu in v pisarnah. Že pred uvedbo e-vinjet so poudarjali, da je eno temeljnih nerazumevanj nadzora pri e-vinjeti, da cestninski nadzor ne bo več potekal na terenu.

Domačim voznikom pošiljajo plačilne naloge in račune za e-vinjete praviloma po pošti (ker imajo dostop do vseh potrebnih podatkov). "Pred tem pa je treba pregledati posnetke, na katerih so zaznani kršitelji, in v ozadju speljati celoten prekrškovni postopek," pravijo. Tujce medtem skušajo še naprej v največji možni meri sankcionirati na nadzornih točkah, počivališčih in mejnih prehodih. "Razlika v primerjavi z nadzorom pred uvedbo e-vinjete je le v tem, da so kršitelji zaznani s kamerami že na točki, preden jih lahko ustavimo, nadzornik pa dobi informacijo o tem, katero vozilo je treba ustaviti in sankcionirati," so pojasnili.

Na Darsu so pojasnili še eno nerazumevanje glede izvajanja cestninskega nadzora na daljavo, ko se govori o avtomatizaciji. Kot pravijo, je treba ločiti med zajemom kršitelja z nadzorno opremo (kamerami) in samo izvedbo prekrškovnega postopka. Avtomatsko se zajamejo posnetki vozil, za katera ni kupljena e-vinjeta, od tu naprej pa je še vedno treba preveriti vse podatke, izdati plačilni nalog, račun za e-vinjeto in izdati odredbo za prepoved uporabe avtoceste do nakupa e-vinjete.

300 evrov kazni za uporabo ceste brez veljavne elektronske vinjete

Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne e-vinjete pomeni kršitev zakona o cestninjenju, za kar je predpisana globa. Uporabnik, ki je zapeljal na avtocesto ali hitro cesto brez veljavne e-vinjete, je torej storil cestninski prekršek.