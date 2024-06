Z NLB projektom Okvir pomoči za trajnostno družbo

Koncept zero-waste trgovine omogoča, da izdelke prinesete domov brez odvečne plastične embalaže. Ideja za takšno trgovino se je ustanoviteljema Manci in Primožu porodila na dopustu v Grčiji, ko sta v mivki opazila ogromno slamic, ovitkov sladoleda in plastenk ter se začela spraševati, kako bi lahko vse te nepotrebne odpadke preprečili. Skozi svoj trud, da zmanjšata količino odpadkov v njunem vsakdanu, sta se spoznala in povezala s številnimi pridelovalci. Leta 2018 sta se odločila, da jih združita in tako omogočita tudi ostalim, da na enem mestu najdejo vse, kar potrebujejo. Trgovina Rifuzl olajša, približa in poenostavi nakupovanje izdelkov z lastno embalažo, z namenom, da ne proizvajamo nepotrebnih odpadkov, hkrati pa skrbimo za naravo in naše zdravje. Na enem mestu Rifuzl ponuja vse, kar potrebuje vsako gospodinjstvo, s poudarkom na kvalitetnih, pretežno ekoloških izdelkih lokalnih dobaviteljev. Z nakupom pri njih pripomoremo k čistejšemu okolju in hkrati podpiramo lokalne pridelovalce in lokalno gospodarstvo.

KNOF je socialno podjetje , ki razvija rešitve za zmanjšanje odpadkov in emisij CO2, hkrati pa vključuje ranljive skupine v svoje delovne procese. Cilji krožnega laboratorija KNOF, ki deluje v Krškem od leta 2020, je razvoj krožnih poslovnih modelov, socialnih inovacij v partnerstvu z javnim, zasebnim in nevladnim sektorjem, razvoj trajnostnih produktov iz odpadnih materialov, vzpostavitev butikov ponovne uporabe po Sloveniji v sodelovanju s komunalnimi podjetji, izvajanje dejavnosti zbiranja donacij, sortiranja, popravila in ponovne uporabe predmetov, ki jih ljudje ne potrebujejo več in ozaveščanje javnosti. KNOF spoštuje načela socialnega podjetništva, dobiček vlaga v razvoj in boljše delovne pogoje za zaposlene. Aktivno realizirajo načelo participacije zaposlenih pri odločanju, imajo aktiven svet delavcev, ki odloča o višini plač in določa pravila glede delavnih razmerij. Imajo dokazano trajnostno rast in preverjene pozitivne učinke na okolje in družbo. Njihov krožni laboratorij in tovarna KNOF sta osredotočena na trajnostno proizvodnjo iz recikliranih materialov, kar krepi socialno kohezijo in ekonomsko samostojnost.

Krožnik d.o.o. v boju proti zavrženi hrani

Trgovine z živili v Sloveniji vsako leto zavržejo približno 150.000 ton hrane. Krožnik je mobilna aplikacija, namenjena reševanju problema zavržene hrane. Njihov namen je povezati potrošnike z restavracijami, kavarnami, pekarnami in drugimi prehranskimi obrati, ki imajo ob koncu dneva presežek hrane. Krožnik prikazuje sezname razpoložljivih viškov živil podjetij v vaši bližini po znižanih cenah, ki so združeni v tako imenovane vrečke presenečenja. Uporablja se predvsem kot mobilna aplikacija za končne kupce in kot zaledna spletna aplikacija, ki jo uporabljajo podjetja. Ekipa Krožnika je sestavljena iz mladih in zagnanih podjetnikov. Aljaž Ferencek, Klemen Štrajhar in Iza Tovornik bi s projektom radi dosegli, da se v Sloveniji reši konkreten problem zavržene hrane. Svojo vlogo vidijo v ozaveščanju in izobraževanju na to temo. Njihova vizija je, da postanejo glavni subjekt v slovenskem prostoru na tem področju, s čemer želijo bistveno zmanjšati količino zavržene hrane s pomočjo povezovanja podjetij in potrošnikov, ter z ozaveščanjem potrošnikov o tej problematiki. Drugi vidik je družbena trajnost, kjer aplikacija prispeva tako, da socilno šibkejšimi omogoča bolj cenovno dostopno hrano.

Predstavljeni finalisti izpostavljajo, kako je mogoče s pomočjo inovativnosti in zavzetosti reševati pereče probleme našega časa, kot so odpadki in neizkoriščeni potenciali. Njihova prizadevanja dokazujejo, da je s trajnostnim pristopom mogoče doseči pomembne spremembe, ki koristijo okolju in družbi.

