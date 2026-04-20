Slovenija

Z novelo bi rešili vprašanje dvojine, ki je spola napadalca rešilo zapora

Ljubljana, 20. 04. 2026 18.12

Avtor:
STA D.L.
Sodišče, splošna

Poslanci SD so v parlamentarni postopek vložili predlog novele kazenskega zakonika. Med drugim predlagajo, da se kot umor kvalificira tudi odvzem življenja kot posledice stopnjevanja čustvene, spolne ali druge fizične zlorabe v družinski ali drugi trajnejši skupnosti ali po njenem razpadu. Z novelo naslavljajo tudi vprašanje jezikovne dvojine.

Kazenski zakonik v poglavju, ki opredeljuje kazniva dejanja zoper življenje in telo, trenutno med drugim ločuje med ubojem, ubojem na mah in umorom. Kot umor je v 116. členu prepoznan odvzem življenja na grozovit ali zahrbten način; zaradi ukrepanja pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti ali v predkazenskem postopku ali zaradi odločitev tožilcev oziroma sodnikov; zaradi kršitve enakopravnosti; iz morilske sle, iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov; ali pa z dejanjem, storjenim v hudodelski združbi.

Kot izhaja iz predloga novele, ki so jo v parlamentarno proceduro vložili poslanci SD s prvopodpisano Andrejo Katič, predlagatelji predlagajo novo točko 116. člena kazenskega zakonika. Predlagajo, da se kot umor kvalificira tudi odvzem življenja, do katerega pride kot stopnjevanje čustvene, spolne ali druge fizične zlorabe v družinski ali drugi trajnejši skupnosti ali po razpadu takšne skupnosti in je dejanje s preteklo skupnostjo povezano.

Po navedbah predlagateljev so okoliščine storitve odvzema življenja v družinski skupnosti, drugi trajnejši življenjski skupnosti oziroma skupnosti, ki je razpadla, je pa dejanje s preteklo skupnostjo povezano, povzete po 191. členu kazenskega zakonika, ki določa kaznivo dejanje nasilja v družini, katerega skrajnost lahko predstavlja odvzem življenja.

Hkrati je besedilo nove točke predlagano toliko splošno, da lahko zajame tako femicide (kot umor deklice ali ženske zaradi spola) kot tudi druge umore v okviru tako opredeljenih skupnosti, na primer staršev, starih staršev, otrok, partnerjev ne glede na spol, če izpolnjujejo pogoj predhodnega nasilja oziroma zlorabe s strani storilca.

"Uboji oziroma umori v družinskih ali drugih trajnejših življenjskih skupnostih ali po njihovem razpadu so večinoma posledica predhodnega nasilja v družini ali v drugi trajnejši življenjski skupnosti," med razlogi za sprejem novele med drugim navajajo predlagatelji.

Kazenski zakonik
FOTO: Bobo

Vprašanje dvojine, ki je posiljevalca rešilo zapora

S predlogom predlagatelji naslavljajo tudi vprašanje jezikovne dvojine v kazenskem zakoniku. Za kaznivo dejanje posilstva in spolnega nasilja v kazenskem zakoniku predlagajo jasnejši zapis, da je kvalificirana oblika kaznivega dejanja v primeru več storilcev storjena že, če ga storita dve osebi. V sodni praksi se je namreč izkazalo, da navedba več oseb pomeni vsaj tri osebe, kar pa z vidika obravnavanega kaznivega dejanja ni ustrezno, so izpostavili predlagatelji.

Do predloga prihaja po odmevni sodbi Višjega sodišča v Kopru, ki je dva spolna napadalca, na prvi stopnji obsojena na leto dni zapora, obsodilo na pogojno kazen. Kazenski zakonik v primeru spolnega napada ali posilstva več oseb zaporedoma predvideva zaporno kazen, višje sodišče pa je menilo, da več oseb zaporedoma pomeni najmanj tri, in ne najmanj dva storilca. Tudi vrhovno sodišče je v sodbi sklenilo, da je za več oseb smatrati le tri ali več storilcev.

Po navedbah predlagateljev predlog ne bo imel finančnih posledic za proračun. Ker gre za manjše spremembe in dopolnitve zakona, pa predlagajo, da poslanci predlog novele obravnavajo po skrajšanem postopku.

umor femicid posilstvo kazenski zakonik novela
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

flojdi
20. 04. 2026 20.24
??ne razumem naslova
+2
2 0
odpisani zasedli vlado
20. 04. 2026 19.55
Po takem sprejetju zakona bi zapori v trenutku bili prenapolnjeni z opečeno in balkansko manjšino kateri se v družinah medsebojno parijo kot zajci samo za pridobitev visokih otroških in raznih dodatkov.Zaradi enakih genov se te posledice takoj prepoznajo pri opečeni manjšini pri balkancih so pa na vrhuncu.Primer je že copatar stevanović kateri je prilezel celo v parlament čeprav z prazno betico.
+3
3 0
Nikdar več
20. 04. 2026 19.42
Ne razumem naslova....
+2
2 0
St. Gallen
20. 04. 2026 19.19
Dvojina se politike zmede
+2
2 0
zmago56
20. 04. 2026 19.13
Menda ima z dvojino tudi dr. Golob probleme
+5
5 0
bibaleze
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
