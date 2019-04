Z novelo nad visoke stroške nepremičninskega posredovanja

Pregled nepremičninskega trga po navedbah stranke pokaže, da si nepremičninski posredniki za posredovanje pri najemu največkrat zaračunajo dve mesečni najemnini z davkom. Polovico zneska plača najemnik, drugo najemodajalec.

Omejitev višine posredovanja pri najemu bo imela po prepričanju Levice dva učinka. Prinesla naj bi pocenitev storitev nepremičninskega posredovanja, po drugi strani pa naj bi najemodajalce in posrednike prisilila v sklepanje najemnih pogodb s čim daljšim rokom trajanja.

Omejitev višine dejanskih stroškov, ki si jih lahko družba zaračuna

Kot tretje pa Levica predlaga omejitev višine dejanskih stroškov, ki si jih nepremičninska družba lahko zaračuna. V Levici predlagajo znesek v višini 120 evrov. Takšna omejitev je po njihovem prepričanju potrebna zaradi omejevanja zlorab, ki so se do sedaj izkazale v praksi, in je bila že tudi predmet lani predlagane vladne novele zakona, ki pa po vetu v državnem svetu v drugo ni dobila zadostne podpore. Omenjeni predlog, ki ga je v DZ vložila že vlada Mira Cerarja, je predvidela zgornjo mejo možnih zaračunanih stroškov, če ne pride do posla, na 150 evrov.

Na potrebo po omejitvi zaračunavanja nesorazmerno visokih dejanskih stroškov, ki v nekaterih primerih dosegajo višino plačila za posredovanje, po navedbah Levice opozarja tudi tržni inšpektorat. V Levici so omenili, da so predlog novele pripravili na podlagi sporazuma o sodelovanju z vlado.