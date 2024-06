Z novelo odprava težav najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih

S predlagano zakonsko novelo se urejajo težave najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih, kar izhaja iz odločbe ustavnega sodišča z dne 15. junija 2023. Sodišče je ugotovilo, da so določeni členi zakona o denacionalizaciji in stanovanjskega zakona neustavni, ker se nanašajo na najemna razmerja za nedoločen čas, ki so jih najemniki sklenili z lastniki stanovanj, ki so jim bila vrnjena v denacionalizaciji.

Bistvene spremembe v predlogu novele so, da bi se lastnikom denacionaliziranih stanovanj v začasnem obdobju desetih let zagotovi doplačilo najemnine do višine priznane tržne najemnine. V tem začasnem desetletnem obdobju pa bi se najemnikom denacionaliziranih stanovanj zagotovila možnost pridobitve neprofitnega stanovanja oziroma javnega najemnega stanovanja pod posebnimi pogoji.

Lastnik stanovanja lahko glede na predlog novele zahteva preveritev lastništva stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ustreza površinskim normativom, lastništvo primernega stanovanja ali stanovanjske stavbe pa je podlaga za odpoved najemne pogodbe. Po poteku začasnega obdobja bi se najemnina določila prosto, najemno razmerje pa bi še naprej ostalo v veljavi za nedoločen čas.