Z novembrom na voljo stanovanjski krediti za mlade z jamstvom države

Združenje bank Slovenije je sporočilo, da bodo lahko z novembrom stranke bank, ki niso dovolj kreditno sposobne, v primeru, da izpolnjujejo pogoje Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM), zaprosile za stanovanjski kredit v skladu z omenjenim zakonom. Do stanovanjskih kreditov z državnim jamstvom so upravičene polnoletne fizične osebe, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in bodo v letu izdaje jamstva stare največ 38 let. Biti morajo slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Poleg tega morajo upravičenci imeti sklenjeno delovno razmerje za določen čas ali nedoločen čas, njihova povprečna neto plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo po tem zakonu pa ne sme presegati 1,5-kratnika zadnje znane povprečne mesečne neto plače v Sloveniji na dan vložitve vloge. Povprečna neto plača v oktobru 2022 znaša 1.304,01 evra.

Prosilec za kredit z jamstvom države mora izpolnjevati še en pogoj, in sicer njegovi skupni obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, v letu pred najemom posojila, niso presegli 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne neto plače v Sloveniji na dan vložitve vloge. Obdavčljivi dohodki so na primer, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, iz prenosa premoženjske pravice dohodek iz kapitala ter darila.

Potrebni dokumenti, ki jih potrebuje prosilec za kredit

Upravičenci za kredit z jamstvom države bodo izbrani banki poleg dokumentov za odobritev stanovanjskega kredita, ki so osebni dokument, davčna številka, EMŠO, podatek o izplačanih dohodkih v zadnjih 12 mesecih, podatek o finančnih obveznostih in stroških, podatek o nepremičnini, ki je predmet financiranja, morali predložiti še dokazila oz. izjave, vezane na vzpostavitev jamstva, kot izhaja iz zakona: dokazilo oz. izjavo, da gre za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja; izjavo, da za nepremičnino, ki je predmet financiranja s kreditom z jamstvom po zakonu, še ni imel sklenjene kreditne pogodbe, za katero bi bilo izdano jamstvo po zakonu; potrdilo o višini skupnih obdavčljivih dohodkov, ki niso oproščeni plačila dohodnine po zakonu, ki ureja dohodnino (Informativni izračun dohodnine, ki ga s strani FURS enkrat letno prejmejo vsi zavezanci); dokazilo oz. izjavo kreditojemalca, da vsaj eden izmed otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit (v primeru, da uveljavlja pravico do kredita z jamstvom države pod pogoji b) tč. 6. člena kot član mlade družine); potrdilo iz zbirke geodetskih podatkov, iz katerega je razvidno, da je nepremičnina, ki je predmet financiranja, po uporabni površini večja od spodnje meje razpona površine stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine iz 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (a in b); cenitev nepremičnine, iz katere je razvidna uporabna vrednost površine.