Z novembrom vstopamo v višjo sezono omrežnine, položnice bodo višje

Agencija poudarja, da bo letni strošek omrežnine (torej upoštevaje tudi nižjo sezono) za povprečnega gospodinjskega odjemalca tudi v letu 2026 nižji kot po stari metodologiji, in sicer za dobrih 18 odstotkov. Po stari metodologiji je plačal 222,5 evra, v letu 2025 171,1 evra in v letu 2026 182,1 evra omrežnine.

Po informativnih izračunih, ki jih je v tem mesecu objavila Agencija za energijo, bo povprečni gospodinjski odjemalec s porabo 4000 kilovatnih ur (kWh) v višji sezoni mesečno plačal 24 evrov oz. 5,8 evra ali 31,9 odstotka več kot v pretekli višji sezoni.

V višji sezoni - od začetka novembra do konca februarja - bo skladno z ukrepom postopnosti, ki je bil sprejet septembra lani, odjemalcem obračunanih 70 odstotkov vrednosti tarifne postavke za moč v časovnem bloku 1.

Gospodinjski odjemalec s toplotno črpalko, ki ima letno porabo 9000 kWh, bo v prihajajoči višji sezoni mesečno plačal 41,7 evra oz. 4,6 evra ali 12,4 odstotka več kot v pretekli višji sezoni.

Letni strošek omrežnine takšnega gospodinjskega odjemalca bo v letu 2026 za skoraj 26 odstotkov nižji kot po stari metodologiji. Ta gospodinjski odjemalec je po stari metodologiji plačal 429,6 evra, v letu 2025 326,1 evra in v letu 2026 318,3 evra omrežnine.

Gospodinjski odjemalec s toplotno črpalko in sončno elektrarno, ki ima letno porabo 9000 kWh, pa bo v prihajajoči višji sezoni mesečno plačal 24 evrov oz. 6,9 evra ali 40,4 odstotka več kot v pretekli višji sezoni.

Letni strošek omrežnine za tega gospodinjskega odjemalca s toplotno črpalko in sončno elektrarno bo v letu 2026 višji kot po stari metodologiji, in sicer za približno 60 evrov na leto oz. povprečno pet evrov več na mesec. Ta gospodinjski odjemalec je po stari metodologiji plačal 95,5 evra, v letu 2025 155,5 evra in v letu 2026 155,4 evra omrežnine.

Gospodinjski odjemalci s sončno elektrarno v sistemu net meteringa ne plačujejo omrežnine za energijo, zato je njihov letni strošek omrežnine nižji kot za gospodinjske odjemalce s podobno porabo vendar brez sončne elektrarne.

Da bi ublažila skok omrežnine po prehodu iz poletne v zimsko sezono, se je agencija lani odločila za postopno uveljavitev zvišanja tarif za omrežnino za moč v časovnem bloku 1. Tako je bilo v lanski zimski sezoni uveljavljene 50 odstotkov ciljne vrednosti tarifne postavke, letos je bo torej 70 odstotkov in v prihodnji sezoni 90 odstotkov ciljne vrednosti tarifne postavke za moč.

Z letom 2027 prihaja do sprememb v opredelitvi časovnih blokov, ker se je zaradi izrazitega porasta števila sončnih elektrarn v letih 2024 in 2025 pomembno spremenil sistemski konični diagram obremenitve, pojasnjuje agencija. Najdražji blok, blok 1, bo skrajšan, v nižji sezoni ne bo več časovnega bloka 2, ob dela prostih dnevih pa bosta nastopila le dva časovna bloka znotraj dneva.

Blok 1, ki velja v višji sezoni na delovni dan, bo veljal od 6. do 12. ure in od 17. do 20. ure. Sedaj je od 7. do 14. ure ter od 16. do 20. ure.

Blok 2 bo v višji sezoni na delovni dan med 12. in 17. uro ter med 20. in 22. uro, na dela prost dan v višji sezoni ter v celotni nižji sezoni pa ga ne bo več. Sedaj je v višji sezoni na delovni dan med 5. in 6. uro, med 14. in 16. uro ter med 20. in 22. uro, v višji sezoni na dela prost dan in v nižji sezoni na delovni dan pa med 6. in 14. uro ter med 16. do 20. uro.

Blok 3 bo v višji sezoni na delovni dan od 22. do 6. ure, v višji sezoni na dela prost dan in v nižji sezoni na delovni dan pa med 6. in 12. ter med 17. in 22. uro. V nižji sezoni na dela prost dan ga ne bo več. Doslej je bil v višji sezoni na delovni dan od 22. do 5. ure, na dela prost dan v višji sezoni in na delovni dan v nižji sezoni od 6. do 7. ure, od 14. do 16. ure in od 20. do 22. ure, na dela prost dan v nižji sezoni pa od 7. do 14. in od 16. do 20. ure.

Blok 4 bo po novem v višji sezoni na dela prost dan od 22. do 6. ure in od 12. do 16. ure, v nižji sezoni na delovni dan od 12. do 16. ure ter v nižji sezoni na dela prost dan od 6. do 12. ure in od 17. do 22. ure. Doslej je bil v višji sezoni na dela prost dan in v nižji sezoni na delovni dan od 22. do 6. ure, v nižji sezoni na dela prost dan pa od 6. do 7. ure in od 20. do 22. ure.

Blok 5 bo v nižji sezoni na dela prost dan od 22. do 6. ure.