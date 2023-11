V novem atlasu preverite, katere naravne nesreče so bile v vašem kraju

Spletni atlas z akronimom GANNS so danes predstavili na znanstvenem trienalnem posvetu Dan Bojana Ušeničnika – Naravne nesreče v Sloveniji v Ljubljani. Kot je pred posvetom pojasnil vodja Oddelka za naravne nesreče na inštitutu in urednik atlasa Blaž Komac, aplikacija ponuja podatke o zgodovinskih naravnih nesrečah, snežnih plazovih, poplavah, zemeljskih plazovih, potresih, gozdnih požarih in škodi zaradi naravnih nesreč ter podatke o nevarnosti zaradi omenjenih procesov. "Posamezniku omogoča, da si za svojo lokacijo, regijo ogleda podatke o aktualni ogroženosti zaradi naravnih procesov," je pojasnil.

Njegov namen je seznaniti splošno javnost z vrstami in pogostostjo naravnih nesreč, ki so se zgodile na ozemlju Slovenije vse od 14. stoletja dalje, pogosteje od leta 1750, natančneje pa za obdobje zadnjih 150 let, ko so dostopni časopisni viri. Gre za enega od dolgoročnih projektov inštituta, saj so z analizo podatkov o naravnih nesrečah začeli že leta 1983.