Zanimanje za prostovoljno služenje vojaškega roka bistveno večje

Prvo fazo je letos začelo 172 kandidatov oziroma kandidatk, uspešno pa jo je končalo 159 kandidatov. V drugo fazo, ki je trenutno v teku in se bo zaključila konec tedna, je vstopilo 140 kandidatov. Podpolkovnik je število kandidatov, ki so prvo fazo zaključili in vstopili v drugo, ocenil kot solidno. Kandidati so bili v primerjavi s prejšnjimi generacijami zelo dobro psihofizično pripravljeni, prostovoljci usposabljanje začenjajo s pozitivnim pristopom, je naštel. Po njegovih besedah o vstopu v vojsko po opravljeni tretji fazi razmišlja kar ena tretjina letošnjih kandidatov.

Slovenska vojska (SV) novi koncept uvedla 5. julija. Novosti, ki so jih uvedli, vključujejo dvig starostne meje za prostovoljno služenje vojaškega roka s 27 na 30 let. Usposabljanje se po novem izvaja v 13 tednih in treh fazah. Prva faza traja pet tednov, druga šest, zadnja pa dva tedna. Prestop med fazami je bistveno lažji, kandidati se zdaj lažje odločajo, ali bodo prostovoljno služenje vojaškega roka dokončali ali ne, je danes pojasnil podpolkovnik in poveljnik Veščinskega centra SV Jurij Raduha .

Pomembna novost so tudi usposabljanja, ki jih SV zdaj ponuja kandidatom med služenjem prostovoljnega vojaškega roka. Prostovoljci imajo med služenjem možnost pridobitve pogojev za opravljanje vozniškega izpita B-kategorije. Opravijo lahko zdravniški pregled, prvo pomoč in izpit iz cestnoprometnih predpisov (CPP). Za koriščenje dodatnih vsebin se je odločilo 20 odstotkov vseh prostovoljcev, so sporočili iz SV.

Lani je bilo na prostovoljno služenje napotenih 106 kandidatov, kar kaže, da je po uvedbi prenovljenega načrta interes državljanov bistveno večji. V vojski se že aktivno pripravljajo na oktobrsko in novembrsko generacijo, je dejal Raduha. Če bo zanimanje veliko, bodo kandidati prostovoljno služenje opravljali na štirih lokacijah, in sicer v vojašnicah v Vipavi, Murski Soboti, Bohinjski Beli in Novem mestu.

SV se je dlje časa soočala s povečanim številom odhodov prvih poosamosvojitvenih generacij vojakov in z zmanjšanim interesom potencialnih novih kandidatov za opravljanje poklicne vojaške službe, za prostovoljno služenje vojaškega roka in pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi.

Za doseganje načrtovanega kadrovskega obsega Slovenske vojske je bilo treba sprejeti ukrepe, ki bodo dolgoročno omogočili stabilno popolnjevanje vseh struktur SV in doseganje njenega načrtovanega obsega. Vlada je maja letos sprejela uredbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka, s katero so želeli omogočiti dolgoročno stabilno popolnjevanje struktur SV in povečati interes za takšno obliko služenja vojaškega roka.