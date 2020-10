Z novim koronavirusom okužena prva med zdravniki Čebašek-Travnikova

Na zbornici vsi dosledno upoštevajo priporočila NIJZ

Ob tem dodajajo, da vsi zaposleni na zbornici in vodstvo ves čas upoštevajo vsa navodila NIJZ za zaščito pred okužbo, to je nošenje mask, razkuževanje rok in zagotavljanje potrebne distance. Prav tako na zbornici dosledno izvajajo vse ukrepe, ki veljajo za obiskovalce, to je obvezno nošenje mask ves čas zadrževanja na zbornici, medosebna razdalja in razkuževanje. Razkužila so na voljo ob vhodih, ob vstopih v dvigala, pred vsako učilnico in dvorano ter v skupnih prostorih.

Na zbornici so tudi dodali, da je bila Čebašek-Travnikova v četrtek zjutraj na sestanku na ministrstvu za zdravje, kjer so ji izmerili temperaturo. Ta je bila normalna, tako kot njeno počutje. Rezultat testa je sporočila osebam, s katerimi je bila v stiku prejšnji teden.

Svoje delo bo opravljala od doma, sestankov se bo udeleževala preko spletnih povezav, v prostorih zbornice pa jo bo nadomeščal podpredsednik Dean Klančič, še navajajo na zbornici.