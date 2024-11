Z novim letom bo Slovenija polnopravna članica Evropske vesoljske agencije

"Slovenija ima majhen, a dinamičen in izjemno hitro rastoč vesoljski sektor, ki je iskan partner v različnih programih v okviru ESE. Z dosego polnopravnega članstva se mu bodo se širše odprla vrata priložnosti, pri čemer se bodo razvijale tehnologije in industrije, ki niso pomembne samo za vesolje, temveč tudi za življenje na zemlji," je dejal pred sprejemom zakonov Matevž Frangež, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Za polnopravno članstvo je sicer Slovenija zaprosila že novembra lani na Vrhu o vesolju v španski Sevilji. S tem se je začel intenziven postopek poganj, ki je vključeval pregled pripravljenosti Slovenije na polnopravno članstvo, pregled pripravljenosti slovenske vesoljske industrije, sprejem Slovenske vesoljske strategije ter akcijskega načrta, so sporočili z vlade.