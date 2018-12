Z novim letom dražje skozi predor Karavanke

Dražja cestnina za prvi cestninski razred naj bi po ocenah ministrstva na letni ravni prinesla od 260.000 do 320.000 evrov dodatnih prihodkov, odvisno od realizirane rasti prometa v prihodnje.

Točkovna karta velja 30 dni od dneva izdaje in omogoča 14 prehodov karavanškega predora. Namesto 26,39 evra brez DDV bo treba po novem zanjo odšteti 26,97 evra brez DDV, skupaj z davkom torej 32,90 evra.

Zvišanje cestnine in vrednosti točkovne karte za predor Karavanke je posledica sklepa meddržavne komisije za cestni predor iz leta 2015, da se višina cestnine za vozila do 3,5 tone enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v predhodnem letu, so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.