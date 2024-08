Z novim letom dvig RTV-prispevka na 14 evrov mesečno

Sedanja višina prispevka velja od leta 2012, nato pa se ni več zviševala. V tem obdobju so se povečali stroški javnega zavoda tako za plače zaposlenih kot tudi materialni in programski stroški. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je danes poudarila, da višji stroški sicer niso edini problem RTV Slovenija in da bodo potrebne tudi organizacijske spremembe.

Odlok o zvišanju prispevka so po njenih besedah na vladi sprejeli soglasno, v veljavo pa bo stopil 1. januarja 2025. Hkrati bodo do takrat pripravljene tudi spremembe zakona. Vrečkova je dejala, da je RTV Slovenija naš največji medijski in kulturni zavod ter hkrati javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, po njeni oceni pa je dvig prispevka upravičen in nujen.

"Kot vlada smo se obnašali kot odgovoren ustanovitelj, zavedamo se stanja v samem zavodu. Nenazadnje tudi ta prispevek zadnjih 12 let ni bil spremenjen, nobena vlada se s tem ni znala soočiti in vemo, kaj vse se je v 12 letih spremenilo," je medtem komentiral podpredsednik vlade, pristojen za komuniciranje, Matej Arčon.

Tako Arčon kot Vrečko sta ob tem spomnila, da je bila v začetku mandata te vlade RTVS deležna številnih sprememb, ki jih je prinesla novela zakona o RTVS in katere namen je bil umik politike iz javnega zavoda. "Zdaj nas čakajo spremembe tudi same organizacije in delovanja javnega zavoda, ki so povezane tudi s financami. Zavedamo se, da ta povišica ne bo rešila vseh težav, da je veliko na sami organizaciji in sanaciji zavoda," je poudaril Arčon. Po njegovih besedah je bil javni zavod v zadnjih letih predvsem na področju filmske produkcije in športa "zelo oslabljen", na vladi pa si želijo kakovostno javno službo RTVS.