Z novim letom se je doplačilo za študentski bon zvišalo za 20 odstotkov.

Skladno z zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom je sicer predvideno, da se s 1. marcem subvencija ponovno dvigne za predvidoma 10 odstotkov, torej za 0,35 evra, kar je letna raven inflacije. Da bi uredili nastalo problematiko in prekomerni dvig cen študentske prehrane, predlagajo, da ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti omogoči uskladitev dviga subvencije z naslova inflacije pred 1. marcem.

Na ŠOU se zavedajo, da zvišanje cene doplačila pomeni poslabšanje socialnega položaja marsikaterega študenta, zato bodo prek Fundacije Študentski tolar izvedli razpis za povrnitev razlike v višini povprečne razlike posameznega koriščenega bona med letoma 2022 in 2023 za socialno ogrožene študente. Poudarjajo, da gre za začasen ukrep, končno rešitev pa pričakujejo na skupnem sestanku. "V pričakovanju čim hitrejšega sestanka z ministrstvom obljubljamo, da bomo storili vse, da se situacija čim prej ustrezno uredi," so navedli v sporočilu za javnost.

Tudi v Mladi Sloveniji zaskrbljeni spremljajo dogajanje na področju študentske prehrane. Ob tem se sprašujejo, ali študentski boni še dosegajo svoj namen, zaradi katerega so leta 1992 nastali: omogočanje dostopa do uravnotežene in zdrave prehrane vsem študentom. Pogled na seznam ponudnikov hitro pokaže drugačno sliko. Mnogo bolj kot sredstvo za omogočanje uravnotežene in zdrave prehrane so študentski boni v teh 30 letih postali socialni korektiv, so prepričani v strankarskem podmladku. Predlagajo razmislek o spremembi sistema študentske prehrane. "Ena izmed možnosti je preusmeritev neporabljenih sredstev, namenjenih subvenciji študentske prehrane, v sklad za dodatne štipendije. Na ta način bi se socialni status študentov ustrezneje urejal, obenem pa jim priznaval večjo mero samostojnosti," so zapisali v sporočilu za javnost.

Z novim letom višje cene obrokov subvencionirane študentske prehrane

Z novim letom je v sistemu subvencionirane študentske prehrane namreč prišlo do nekaterih sprememb, med drugim se tudi zaradi dviga maksimalne vrednosti obroka in višine subvencije spreminjajo cene obrokov. V sistem je vstopilo nekaj novih ponudnikov, prav tako pa nekateri ponudniki s 1. januarjem ne nudijo več študentske prehrane.

Po navedbah Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) je zaradi naraščajočih cen živil in stroškov dela ter ob nespremenjeni vrednosti subvencioniranega obroka v preteklih letih drastično upadlo število ponudnikov prehrane. Pred desetimi leti jih je bilo 743, lani zgolj 311. Med letoma 2015 in 2022 so se po podatkih državnega statističnega urada hrana in brezalkoholne pijače podražile za 34,48 odstotka. Dvig cen obrokov so zato na ŠOS pričakovali, ob tem pa želeli ponudnike spodbuditi, da se v sistem vključijo oziroma v njem ostanejo.

Glede na rast stroškov in vse manjšega števila ponudnikov subvencionirane študentske prehrane so se namreč na ŠOS prvič, odkar v Sloveniji obstaja ta sistem, strinjali z dvigom maksimalne vrednosti obroka s sedem na devet evrov. Še pred tem pa so v zakonu za urejanje položaja študentov predlagali in dosegli dvig subvencije obroka na 3,5 evra. Razlog za dvig vrednosti obroka je to, da subvencionirana študentska prehrana sploh obstane. Poudarjajo pa, da višino vrednosti obroka v prijavi na razpis določijo ponudniki gostinskih storitev, ki morajo z vrednostjo seveda pokriti stroške priprave obroka.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo na ŠOS, se povprečna vrednost obroka s 1. januarjem zvišuje za 1,23 evra, zaradi hkratnega dviga subvencije pa bodo študenti za posamezni obrok povprečno odšteli 55 centov več. Ob tem opozarjajo, da se bo skladno z zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom s 1. marcem subvencija ponovno dvignila za predvidoma 10 odstotkov, torej za predvidoma 36 centov.