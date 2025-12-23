Z novim letom v EU strožja pravila glede varnosti igrač

Nova pravila prepovedujejo tudi namerno uporabo per- in polifluoroalkilnih snovi (PFAS oz. večnih kemikalij) ter najnevarnejših vrst bisfenolov. V igračah za otroke, mlajše od treh let, in v igračah "za v usta" bodo prepovedane tudi alergene dišave.

V skladu z novo uredbo bodo snovi prepovedane v igračah takoj, ko bodo opredeljene kot nevarne, vključno s kemikalijami, ki motijo delovanje hormonov, škodujejo pljučem, povzročajo kožne alergije ali poškodujejo posamezne organe, so v sporočilu za javnost zapisali v Evropski komisiji.

Preden bodo proizvajalci dali igračo na trg, bodo morali opraviti oceno varnosti, ki bo vključevala vsa morebitna kemična, fizikalna, mehanska in električna tveganja. Preveriti bo treba tudi, ali so igrače vnetljive, ali so radioaktivne in ali ustrezajo higienskim standardom, pri čemer bo treba upoštevati posebno ranljivost otrok. Proizvajalci bodo morali denimo zagotoviti, da igrače ne ogrožajo duševnega zdravja otrok.

Vse igrače bodo morale imeti jasno viden digitalni potni list izdelka, ki bo dokazoval skladnost z ustreznimi varnostnimi pravili. Digitalni potni list bo izboljšal sledljivost igrač ter poenostavil in izboljšal nadzor trga in carinskih kontrol, potrošnikom pa bo omogočil enostaven dostop do informacij in opozoril o varnosti izdelkov, npr. prek kode QR.

Uredba uvaja strožje zahteve za proizvajalce, uvoznike, distributerje in ponudnike storitev. Proizvajalci bodo morali poskrbeti za razumljiva opozorila. Če bo pri njihovi igrači ugotovljeno tveganje, pa bodo morali ukrepati ter o tem nemudoma obvestiti organe za nadzor trga in potrošnike.

Posodobitev obstoječe direktive iz leta 2009 je odziv na porast spletnega nakupovanja, tudi zunaj EU, in uporabo digitalnih tehnologij. Države članice in gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo igrač, bodo imeli za izvedbo novih ukrepov na voljo prehodno 4,5-letno obdobje.