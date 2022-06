Z novim pametnim telefonom vivo X80 Pro do popolnega posnetka

Z novimi funkcijami za kinematografsko fotografijo in vrhunsko zmogljivostjo, uporabnikom prinaša izjemno mobilno izkušnjo na naslednji ravni. X80 gradi na temeljih profesionalne mobilne fotografije serije vivo X, njegov umetniški kinematografski način, vodilna zmogljivost in tehnološke inovacije pa so dokaz neizprosnega prizadevanje za popolno uporabniško izkušnjo na področju fotografije in videa.

Poleg tega so bili funkciji ZEISS Superb Portrait dodani novi učinki, denimo ZEISS Cinematic Style Bokeh, ki uporabniku omogoča poustvariti klasično hollywoodsko estetiko z dodajanjem filmskega učinka bokeh s širokokotnim razmerjem 2,39 : 1, v kombinaciji z umetniško dolgim ovalnim učinkom bokeh, podobno kot pri ZEISS Cinematic Video Bokeh. Splošne efekte lahko izboljšate z vivovim algoritmom za simulacijo kinematografskega objektiva in tehnologijo globinske ostrine dvojne kamere, ki združuje minimiziranje odseva (flare rendering) in obdelavo. Z identificiranjem poudarjenih točk prepozna najsvetlejšo točko na sliki in uporabnik lahko ustvari umetniške modre svetlobne sledi, podobne modri črti v kinematografskem objektivu.

Model vivo X80 Pro odlikujejo obsežne posodobitve, ki zagotavljajo neprekosljivo izkušnjo mobilne fotografije. Prvič prinaša tudi video načine v kinematografskem slogu, ki so bili zasnovani v sodelovanju s podjetjem ZEISS. Z novo funkcijo ZEISS Cinematic Video Bokeh lahko uporabnik ustvari ovalni učinek bokeh (tj. mehek učinek neizostrenega ozadja) v standardnem filmskem razmerju 2,39 : 1, kar prinaša učinek širokokotnega kinematografskega objektiva, s katerim lahko posname zelo estetske in ekspresivne videoposnetke. Uporabnik lahko izbere učinek bokeh z videom z običajnim objektivom in zgolj z enim dotikom ustvari portretne videoposnetke z učinkom bokeh. Učinek bokeh se spreminja glede na goriščno razdaljo, zaslonko in razdaljo snemanja. V običajnem formatu 16:9 so kroglice pri učinku bokeh okrogle.

X80 Pro dokazuje, da si podjetje vivo nenehno prizadeva za uporabniško usmerjene inovacije in razvija vrhunsko mobilno slikovno tehnologijo. Z uspešnim sodelovanjem s podjetjem ZEISS, vodilnim svetovnim proizvajalcem optike in optoelektronike, ponovno zagotavljamo odlične izkušnje za uporabnike, ki lahko zajemajo spomine ter ustvarjajo kakovostne fotografije in videoposnetke z več dinamike in perspektiv, je poudaril Dušan Kuzmanović, direktor prodaje na predstavništvu podjetja vivo za Slovenijo.

vivo je ohranil izjemne učinke nočnih prizorov, ki jih omogoča kamera ZEISS Superb Night. Z nadgrajenimi funkcijami, kot je Pure Night View, lahko X80 Pro zajame nočne mestne prizore, pri čemer ohrani izvirni videz in vzdušje prizora. Fotoaparat X80 Pro podpira funkcijo XDR Photo, s katero lahko uporabnik izboljša jasnost fotografije z osvetlitvijo ozadja in poudari njene tone za boljši prikaz tega, kar vidi človeško oko. Funkcija XDR Photo lahko optimizira zmogljivosti zaslona X80 Pro, saj poudari kontrastne tone na fotografijah in na fotografijah v celoti prikaže visokokakovostni učinek HDR. Ker so zadnje kamere X80 Pro usklajene s premazom ZEISS T*, je prikaz nočnih prizorov še naprej vrhunski. Premaz ZEISS T* izboljša prenos svetlobe in pomaga zmanjšati odbojnost svetlobe (npr. odblesk in zamaknjenost slike).

Za boljšo optimizacijo vrhunske izkušnje mobilne fotografije vivo X80 Pro vključuje tudi funkcijo ZEISS Natural Color, ki ji pomaga prvi mehanizem umetne inteligence za zaznavanje v seriji. Ta izboljša natančnost barv ter olajša spreminjanje barv in svetlosti med fotografiranjem. Funkcija ZEISS Natural Color lahko reproducira naravne barve ter samodejno optimizira natančno osvetlitev in nastavitev beline, zato lahko fotografija najbolje odrazi to, kar vidi človeško oko. Ta nadgradnja funkcije vključuje možnost prilagajanja svetlosti tonov in zajema doživetij, ki so videti bolj realistična, prefinjena in naravna.

Vrhunska izkušnja mobilnega fotografiranja

X80 Pro vsebuje vrhunske nadgradnje za fotografiranje, obenem pa ohranja klasične funkcije 'flagship' modela, zaradi katerih je vivo priljubljena blagovna znamka za mobilno fotografijo. Vivo omogoča uporabnikom, da z uporabniško usmerjenimi inovacijami z lahkoto ustvarjajo fotografske in video mojstrovine.

X80 Pro ima sprednjo kamero ločljivosti 32 MP in zadnji sistem štirih kamer, ki ga sestavljajo ultraobjektivna kamera ločljivosti 50 MP s senzorjem GNV ter optičnim stabilizatorjem slike (OIS), širokokotna kamera ločljivosti 48 MP, portretna kamera ločljivosti 12 MP z gimbalom ter kamera ločljivosti 8 MP s periskopom. Gimbalna portretna kamera ločljivosti 12 MP predstavlja osrednjo nadgradnjo, ki omogoča izboljšanje videoposnetkov in stabilizacijo. Glavna kamera X80 Pro vključuje ekskluzivno prilagojeno ultraobčutljivo tipalo GNV za optimizacijo odbojnosti in zmanjšanje razpršene svetlobe v kombinaciji s stekleno lečo z visoko prepustnostjo za nizko razpršitev in temperaturno odstopanje za zmanjšanje bleščanja.