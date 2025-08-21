Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Z novim prispevkom v blagajno kapnilo 44 milijonov evrov v enem mesecu. A kam bo šel denar?

Ljubljana, 21. 08. 2025 06.08 | Posodobljeno pred 7 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

Po novem plačujemo obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki sploh še ni zaživela, kot bi morala. Zakaj potem plačujemo že zdaj? Kreditiramo državo? Ali ta zbira denar na zalogo? Samo pri prvem odtegljaju enega odstotka bruto plače se je nabralo za več kot 44 milijonov evrov. Po ocenah ministrstva za solidarno prihodnost, se bo samo letos v državno blagajno steklo skoraj 260 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa približno 650 milijonov evrov. In zakaj nekateri plačujejo več, kot znaša bruto plača? Še računovodje so zmedeni, ker so razumeli vlado in ministra Maljevca, da bodo ta prispevek trgali od bruto plače, ne pa še od vseh dodatkov. Šum v komunikaciji ali zavajanje?

prispevek za dolgotrajno oskrbo dolgotrajna oskrba denar
Naslednji članek

Tri mesece so ga čakali: 37 milijonov je v rokah srečnega dobitnika

Naslednji članek

Na Goriškem imajo dobitnika oskarjev med frizerji

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110