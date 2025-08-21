Z novim prispevkom v blagajno kapnilo 44 milijonov evrov v enem mesecu. A kam bo šel denar?

Po novem plačujemo obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki sploh še ni zaživela, kot bi morala. Zakaj potem plačujemo že zdaj? Kreditiramo državo? Ali ta zbira denar na zalogo? Samo pri prvem odtegljaju enega odstotka bruto plače se je nabralo za več kot 44 milijonov evrov. Po ocenah ministrstva za solidarno prihodnost, se bo samo letos v državno blagajno steklo skoraj 260 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa približno 650 milijonov evrov. In zakaj nekateri plačujejo več, kot znaša bruto plača? Še računovodje so zmedeni, ker so razumeli vlado in ministra Maljevca, da bodo ta prispevek trgali od bruto plače, ne pa še od vseh dodatkov. Šum v komunikaciji ali zavajanje?