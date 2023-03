Bodo elektronske cigarete, tobak za žvečenje in kadilnice kmalu prepovedane?

Novi protitobačni zakon v štirih ključnih točkah: prepoved elektronskih cigaret in tobaka za segrevanje z aromo in nova embalaža za cigarete na segrevanje, kot jo že poznajo kadilci običajnih cigaret. Tudi kadilnice bodo postale stvar preteklosti, prihaja pa tudi popolnoma nov sistem uvajanja tobačnih izdelkov, ki bi potencialno nevarnim produktom otežil prihod na slovenski trg.

"Odlična osnova za nadzor, da taki izdelki ne prihajajo k nam nenadzorovano in brez nekega nadzora oziroma vključevanja v zakonodajo," pojasnjuje Helena Koprivnikar iz Nacionalnega inštitutu za javno zdravje (NIJZ), kjer bi radi šli korak dlje in še močneje udarili po tobačni industriji. Tudi z zmanjšanjem števila prodajnih mest. "Tudi njihova lokacija ni omejena, tako da imamo pogosto ta prodajna mesta v okolici institucij, ki izvajajo vzgojo in izobraževanje," pravi Koprivnikarjeva.

Kadilnice bi ukinili že čez eno leto. Smiselno pa bi bilo, pravijo, razmisliti tudi o prepovedi kajenja, denimo, pred vhodi v javne prostore. "Pa potem recimo na tistih mestih, kjer se zbirajo otroci, igrišča," dodajajo na NIJZ.

Udarili bi tudi po vedno bolj priljubljenih brezdimnih tobačnih izdelkih

Nikotinske vrečke so po mnenju NIJZ problematične predvsem zaradi arome in sladil, kar je atraktivno predvsem za mlade. Zavzemali se bodo tudi za popolno prepoved tobaka za žvečenje, tudi fuge ali snus mu pravijo, ki v teoriji v Sloveniji že do sedaj ni bil dovoljen. "Vendar so pa proizvajalci našli oziroma zaobšli to prepoved na ta način, da naj bi bili to zdaj izdelki za žvečenje. In zato so tudi pri nas široko dostopni in se prodajajo," težave opiše Koprivnikarjeva.

Predlog zakona mora še čez javno razpravo a se, kot so sporočili z ministrstva, že precej mudi. Evropska direktiva je v veljavo stopila novembra lani, rok za prenos pa je kratek, zato bodo predlagali sprejem po skrajšanem postopku.