Z novim šolskim letom postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov

Spomnila je, da bo uvajanje novih učnih načrtov potekalo postopoma, in sicer bodo v naslednjem šolskem letu v osnovni šoli po novih učnih načrtih začeli poučevati v 1., 4. in 7. razredu, z izjemo štirih predmetov, ki jih bodo po novih načrtih začeli poučevati v 6. razredu.

Proces uvajanja in spremljanja prenovljenega kurikuluma za vrtce so začeli lani, zaključili ga bodo v šolskem letu 2028/29, z uvajanjem in spremljanjem prenovljenih učnih načrtov in katalogov znanj v osnovno- in srednješolskem izobraževanju pa bodo začeli v prihajajočem šolskem letu in proces zaključili v šolskem letu 2029/30.

V naslednjih dveh šolskih letih pa bodo nadaljevali prenovo učnih načrtov, ki doslej še niso bili prenovljeni, to so večinoma izbirni predmeti osnovne šole, nekatere prilagoditve in nekaj novih izbirnih predmetov. Jasna Rojc je povedala, da so prvi del prenove financirali z evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost, drugi del pa bodo financirali iz državnega proračuna.