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Slovenija

Z novim šolskim letom postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov

Ljubljana, 25. 08. 2026 15.19 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Šolski hodnik

Zavod za šolstvo bo ob začetku šolskega leta spremljal uvajanje prenovljenih učnih načrtov v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih, je ob robu konference ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov napovedala direktorica zavoda Jasna Rojc. Ob tem bodo nadaljevali s prenovo kurikularnih dokumentov, ki v prvi fazi niso bili prenovljeni.

Spomnila je, da bo uvajanje novih učnih načrtov potekalo postopoma, in sicer bodo v naslednjem šolskem letu v osnovni šoli po novih učnih načrtih začeli poučevati v 1., 4. in 7. razredu, z izjemo štirih predmetov, ki jih bodo po novih načrtih začeli poučevati v 6. razredu.

Proces uvajanja in spremljanja prenovljenega kurikuluma za vrtce so začeli lani, zaključili ga bodo v šolskem letu 2028/29, z uvajanjem in spremljanjem prenovljenih učnih načrtov in katalogov znanj v osnovno- in srednješolskem izobraževanju pa bodo začeli v prihajajočem šolskem letu in proces zaključili v šolskem letu 2029/30.

V naslednjih dveh šolskih letih pa bodo nadaljevali prenovo učnih načrtov, ki doslej še niso bili prenovljeni, to so večinoma izbirni predmeti osnovne šole, nekatere prilagoditve in nekaj novih izbirnih predmetov. Jasna Rojc je povedala, da so prvi del prenove financirali z evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost, drugi del pa bodo financirali iz državnega proračuna.

Učenci
Učenci
FOTO: Shutterstock

Spremljanje uvajanja učnih načrtov bo namenjeno podpori kakovostnemu uvajanju novosti ter sprotnemu ugotavljanju, kako prenovljeni kurikulum za vrtce, ki so ga začeli uvajati 1. septembra 2025, podpira uresničevanje zastavljenih ciljev in načel na posameznih področjih.

Na področju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja pa bo v ospredju spremljanje, kako učni načrti, katalogi znanj in didaktična priporočila podpirajo kakovostno znanje, medpredmetno povezovanje, uresničevanje skupnih ciljev, individualizacijo ter sodobne pristope k poučevanju in učenju, je na novinarski konferenci dejala Rojc.

V zavodu menijo, da so novi učni načrti zelo kakovostni, nanje pa večinoma dobivajo pozitivne odzive. "Nekaj je bilo tudi zelo glasnih negativnih kritik, ampak praviloma od ljudi, ki v prenovi niso sodelovali in jih tudi pri javnih razpravah in predstavitvah nismo opazili," je povedala Rojc.

Borut Rončević
Borut Rončević
FOTO: Luka Kotnik

Spomnila je, da je za uspešno uvajanje sprememb ključna usposobljenost strokovnih delavcev, zato že potekajo usposabljanja za učitelje. Strokovni in vodstveni delavci bodo namreč opravili 40-urno izobraževanje o novih učnih načrtih, vključno z evalvacijo uporabe novih načrtov.

Z nekaterimi spremembami, ki sta jih danes predstavila minister za izobraževanje Borut Rončević in državna sekretarka Mojca Škrinjar, je bila Rojc danes seznanjena prvič. Dejala je, da se vsak minister odloči za svojo smer oziroma politiko, ki je praviloma podkrepljena s strokovnimi argumenti, napoved pa gre "v določeni meri v drugo smer kot do sedaj". Glede sprememb pri vzgojnih ukrepih meni, da velike revolucije ne bo, lahko pa sprememba bistveno olajša delo učiteljem.

šolstvo učni načrt Zavod za šolstvo izobraževanje Jasna Rojc

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25. 08. 2026 15.42
Da prenovo šolskega sistema začneš z deljenjem ustave prvošolcem bi morali zvoniti vsi ALARMI!!!!!! Kaj delamo ki iz bodočih generacij??? Pustite otrokom da so otroci, pa smo vsi državljani izgubili pamet, za vlado se to že ve, ampak mi dragi narod, kje smo se zgubili
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+2
2 0
M_teoretik
25. 08. 2026 15.31
Če bodo prvovolčki naštudiral našo Ustavo jim lahko vlada podeli tud volilno pravico!?
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+2
2 0
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