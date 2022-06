Z novim šolskim letom se bosta podražila malica in kosilo

Nihče ne bo ostal lačnih ust – tako obljubljajo ravnatelji. A pristojno ministrstvo že napoveduje: cena malice, ki zdaj znaša 90 centov na dan, se bo v novem šolskem letu podražila. Medtem se cene zajtrka, kosila in popoldanske malice po državi razlikujejo – to namreč določa vsaka šola zase. So pa bile nekatere šole že letos primorane zaradi podražitev živil in energentov poseči v ceno kosil.

Cena malice v osnovnih šolah v letošnjem šolskem letu znaša 0,90 evrov dnevno. Načrtujemo, da se bo cena v šolskem letu 2022/23 zaradi podražitev energentov in živil nekoliko povečala.

Gregor Pečan, ravnatelj OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, pojasnjuje: "Na moji šoli smo prehrano pred mesecem podražili za 10 odstotkov, s tem smo še vedno v zlati sredini z drugimi šolami."

Na OŠ Idrija se cena kosila giba med dvema evroma in 10 centov ter dvema evroma in 60 centov. In četudi so v tem šolskem letu uspeli obdržati enako ceno, bo zaradi vrtoglavih stroškov kmalu drugače."Kar se samih kosil tiče, bomo prisiljeni, da bomo s septembrom postavili nove cene, poskusili bomo čim manj, da bomo čim manj obremenili starše, ampak brez pa ne bo šlo," je jasna Ivica Vončina, ravnateljica OŠ Idrija.