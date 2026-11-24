Prizna, da so v veliko večji zagati starejši, ki nimajo avtomobilov. Njim bi bankomati oziroma gotovinske točke omogočile tudi to, da bi si lahko v potujoči pekarni kupili kruh in mleko. Najbližja trgovina v Grgarju je 10 kilometrov stran. Mreža bankomatov mora ostati, poudarjajo tudi naključni mimoidoči v Novi Gorici.

Naselje Čepovan na Trnovsko-Banjški planoti ima 340 prebivalcev, od Nove Gorice je oddaljeno 20 kilometrov in ravno toliko od najbližjega bankomata. 75-letnega domačina povprašamo, kaj bi mu pomenilo, če bi imeli v naselju bankomat. "Osebno za mene se ne spremeni kaj dosti, ker grem jaz dvakrat do trikrat na teden do Nove Gorice. Včasih pa pride do zadrege. Pride kaj nepredvidenega, pa nimaš denarja doma in je treba iti," razmere v vasi opisuje prebivalec Čepovana Anton Petrovčič .

V Združenju bank Slovenije pojasnjujejo, da po trenutnem vladnem predlogu stroški bankomatov v celoti bremenijo banke in da bi morali za 95-odstotno pokritost z bankomati teh postaviti od več deset do nekaj sto na redko poseljenih območjih. Zato predlagajo kombiniran sistem, kjer bi denar občani lahko dvigovali v različnih poslovalnicah ali trgovinah.

"Enostavno se v teh stvareh ne moremo pogajati, kaj je rentabilno in kaj ni rentabilno. Mislim, da znajo banke to dobro prerazporediti, da bodo ti bankomati res na voljo čisto vsem ljudem," izpostavlja poslanka SDS Maruša Banik.

Zgovoren je primer občine Komen s 3400 prebivalci. Znotraj občine imajo dva bankomata. Za komenskega občina daje prostor banki v brezplačen najem. "V Štanjelu pa plačujemo 600 evrov na mesec, zato da je sploh tam bankomat. In to v nekem kraju, ki je širše poznan, ki velja za nek turističen biser," je stanje v občini Komen februarja letos opisal župan Erik Modic.

V Združenju bank Slovenije nam konkretnih stroškov vzdrževanja bankomatov niso razkrili.

Vrnimo se v Čepovan, kjer nimajo ne pošte, ne trgovine. Mladi odhajajo. "Moramo spremeniti, ne samo občinsko, tudi državno politiko, da bi ljudje, mladi ljudje, ostali doma in potem bo samo po sebi prišlo do tega, da pride tudi do bankomata," je prepričan Petrovčič.

Če bi mlade z različnimi spodbudami ohranili na podeželju, bi bila tudi njihova pogajalska moč toliko večja.