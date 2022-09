Z novimi okni prihranite energijo in denar

Arcont ponuja nadstandardna okna PREMIUM+ po standardni ceni

Življenjski stroški in cene energentov so vedno višji, zato večina ljudi razmišlja o tem, kako znižati porabo oziroma stroške ter prihraniti denar. Največ energije boste prihranili z dobro izolacijo doma. Začnite s prenovo stavbnega pohištva oziroma vgradnjo kakovostnih oken . Po možnosti takšnih, ki ne bodo osiromašila vašega proračuna.

Preudarno pri izbiri oken Okna nam v prvi vrsti nudijo zaščito pred zunanjimi vplivi ter udobje, saj naravna svetloba vpliva na naše počutje, motivacijo in storilnost. Ne nazadnje pa okna polepšajo videz hiše ali bloka. Kako izbrati kakovostna okna, ki bodo zagotavljala najbolj optimalno bivanje? Pomemben dejavnik pri izbiri oken je steklo , saj zajema do 75 % površine oken in tako vpliva na lastnosti okna; določa toplotno in zvočno izolativnost ter stopnjo protivlomne zaščite. Vrsta in debelina stekla, tanki emisijski nanosi na steklih in vmesni distančniki iz umetnih mas so tisti dejavniki, ki zagotavljajo prihranek pri porabi energije. Ne nazadnje pa morajo biti okna tudi uporabniku prijazna in preprosta za uporabo.

Nadstandard za ceno standarda Kakovostna okna po ugodni ceni niso več utopija. Pri podjetju Arcont okna & vrata namreč dobite nadstandardna okna PREMIUM+ za ceno standardnih. Primerna so tako za novogradnje kot tudi prenovo vašega objekta. Arcontova najbolj prodajana okna v standardni izvedbi ponujajo vse, kar običajno ponujajo nadstandardna okna, in to po standardni ceni. Z vgradnjo Arcontovih oken PREMIUM+ si boste zagotovili odlične energijske prihranke in udobje bivanja. Poglejte, zakaj!

Troslojna zasteklitev Običajna okna imajo dvoslojno zasteklitev, medtem ko imajo PREMIUM+ okna Arcont troslojno steklo debeline 48 mm. Ta namreč zagotavlja odlično toplotno (Ug=0,5 W/m2/K) in zvočno (RW=34 dB) izolativnost. Pri večini ponudnikov je cena troslojne zasteklitve višja, pri Arcontu pa jo dobite za ceno dvoslojne.

Ali ste vedeli? Koeficient prehajanja toplote (U) pove, kako učinkovita so okna. Manjši je U koeficient, boljša je izolativnost oken.

Izolirani poličniki in visoko izolirana talna podloga V Arcontu so razvili posebne WF3 izolirane poličnike (U= 0,70 W/m2K) in visoko izolirano talno podlogo WF3 (U= do 0,60 W/m2K) za stabilno vgradnjo elementa in termično izolacijo v tlakih. To pa zato, ker do največjih toplotnih izgub prihaja pri vgradnji oken s policami in oken, vgrajenih v tlak. Poličniki in talne podloge so del Arcontove standardne ponudbe, zato vam jih vgradijo brez doplačila.

Dodatno tesnilo Okna imajo običajno dve tesnili, Arcontova PREMIUM+ okna pa že v standardni ponudbi vključujejo dodatno tesnilo. Ta namreč poveča toplotno izolativnost oken, zaradi česar bo energetskih izgub precej manj, poleg tega tretje tesnilo še dodatno ščiti pred nalivi in vetrom. Distančnik TGI Vgrajen distančnik omogoča, da se temperatura enakomerno porazdeli po celotni površini stekla in s tem preprečuje nastanek kondenza ob robovih stekla. Naj vas vlaga na zunanji strani oken v jesenskem in zimskem času ne preseneti – to namreč pomeni, da je zunanje steklo zelo dobro izolativno in je notranjo toploto prepustilo minimalno. Mehkocelična pena za vgradnjo brez razpok Arcontovi strokovnjaki pri montaži oken po novem uporabljajo mehkocelično peno. Ta namreč preprečuje nastanek mikro razpok in s tem prehod zraka ter ima tudi dobro zvočno in toplotno izolativnost, zrakotesnost* ter paronepropustnost. *10-krat večja od navadne PU pene, na podlagi testov ZAG. Lažje odpiranje, daljša življenjska doba Pri Arcontu so v svojo standardno ponudbo oken PREMIUM+ vključili tudi premium okensko kljuko Secustik in zapirno gobico Komfort, ki omogočata lažje odpiranje in zapiranje oken. Tako vam bodo okna služila še več desetletij.

Nadgradite nadstandard Pri podjetju Arcont okna & vrata so mislili na vse. Linijo oken PREMIUM+ lahko enostavno nadgradite s senčili in kakovostnimi elektro pogoni s krmiljenjem priznanega proizvajalca Somfy s 5-letno garancijo. Več informacij najdete tukaj .