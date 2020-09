Z novima radarjema v nekaj dneh zabeležili skoraj 3300 kršitev

V sredo se je začel Evropski teden mobilnosti, najbolj razširjena kampanja na področju trajnostne mobilnosti, v kateri Mestna občina Ljubljana (MOL) sodeluje že 19. leto. Letos v okviru kampanje načrtujejo tudi deset trajnih ukrepov, eden izmed njih je namestitev dveh novih ohišij za samodejno napravo merjenja hitrosti.

Radarja so postavili na Cesti v Mestni log 45 in na Aljaževi ulici 45. Na obeh cestah je omejitev hitrosti 30 kilometrov na uro. Z meritvami so začeli v petek, 11. septembra, in že v prvih dneh zaznali številne prekoračitve hitrosti.

Od petka do ponedeljka, od 11. do 14. septembra, so na Cesti v Mestni log zaznali skupno 2.202 prekoračitvi hitrosti, na Aljaževi ulici pa 1.078 prekoračitev hitrosti. Kljub omejitvi hitrosti 30 kilometrom na uro je bila najvišja izmerjena hitrost na Cesti v Mestni log kar 86 kilometrov na uro, na Aljaževi ulici pa 73 kilometrov na uro.