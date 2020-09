Z novo metodo pomlajevanja do svežega in naravnega videza

Svetovni trendi lepote tudi pri nas: nizozemski strokovnjak s področja estetske medicine Job Thuis, dr. med. je na nekajdnevnem obisku v Sloveniji, izobraževal zdravnike o najnovejših metodah pomlajevanja, ki zasledujejo svetovne lepotne trende. Sodobno tehniko oblikovanja obraza s proizvodom Radiesse je predstavil tudi na estetski kliniki Medved Višnjar v Ljubljani.

Posebnost polnila Radiesse je daljša obstojnost kot pri ostalih polnilih s hialuronsko kislino, saj poleg ustvarjanja volumna stimulira proizvodnjo lastnega kolagena, kar je zagotovo pomembna prednost. Na strokovnem izobraževanju v Sloveniji je bilo prikazanih več tehnik osvežitve, tako ženskega kot moškega obraza, za uravnotežen učinek zdravega videza. Ob tem Nevio Medved, dr. med in Igor Višnjar, dr. med., specialista plastične kirurgije s klinike Medved Višnjar ugotavljata: »Kljub dejstvu, da omenjeno polnilo z odličnimi rezultati uporabljamo že dolgo, so triki in izkušnje iz prve roke mnogokrat neprecenljivi. V časih, ko zaradi omejitev potovanj težko obiskujemo kongrese in pridobivamo nova znanja, je obisk priznanega strokovnjaka odličen način, kako našim strankam vedno ponudimo storitev na vrhunskem nivoju in boljše počutje v svoji koži.«

icon-expand Doktor Job Thuis in Pika Zrim FOTO: Arhiv ponudnika

Koža vsakega posameznika z leti izgublja elastičnost Pri nekaterih je ta proces bolj intenziven pri drugih manj. Pomembno je, da za elastičnost kože začnemo skrbeti pravočasno. »Radiesse odlikuje svojevrstna sestava, kjer ključno vlogo igra kalcijev hidroksiapatit - mineral, ki je tudi sicer naravni sestavni del telesa in stimulira naravno proizvodnjo kolagena. Z njim dosežemo nekirurški lifting, svež izgled in naravno popolnjeno ter sijočo kožo,« je dodal Job Thuis. dr. med. Lepotni trend je zdrav, spočit videz obraza, pomlajen izgled dekolteja in rok, kjer so v ospredju svežina in naravni sijaj kože. Posebnost preizkušenega polnila je naravno oblikovanje obraznih potez, z rezultatom takojšnje pomladitve, brez oteklin in zabuhlosti, ki se pogosto dogaja ob uporabi hialuronskih kislin, saj te nase vežejo vodo.

icon-expand Tomo Mikek med posegom FOTO: Arhiv ponudnika

Predimenzionirane ličnice in ustnice so preteklost Priljubljena slovenska urednica Pika Zrim,ponosno razkriva svoja leta in je zagovornica telesu prijaznih estetskih posegov, ki povrnejo elastičnost kože ter upočasnjujejo staranje. »Zahvaljujoč sodobnim metodam so postali lepotni posegi prijaznejši, manj boleči in brez posebnega okrevanja. Sama s staranjem nimam težav, saj je to del našega življenja, pa vendar sem mnenja, da dobro počutje v svoji koži pripomore k mladostnejši energiji. Vedno rada pogledam urejene gospe in gospode, ki jim ni vseeno, kako izgledajo v zrelejših letih. Priznam, da sem imela pred posegom nekaj treme. Vendar sem zdaj zadovoljna s svežino obraza, lahkotnim občutkom brez zategovanja kože in naravnim videzom, ki ga daje Radiesse«.

icon-expand Z leve proti desni: Nevio Medved, dr. med., Job Thuis dr. med., Igor Višnjar, dr. med. FOTO: Arhiv ponudnika