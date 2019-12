Z novo napravo bi bilo odkrivanje genetskih bolezni pri novorojenčkih še hitrejše

Sekvenator nove generacije bi omogočal bistveno hitrejšo genetsko diagnostiko – od prirojenih pomanjkljivosti imunskega sistema, endokrinoloških in kardioloških bolezni, prirojenih bolezni pljuč, ledvic, živčevja, jeter in prebavil. S sekvenatorjem bodo lahko izvajali tudi presejalno testiranje nekaterih presnovnih bolezni pri novorojenčkih, kot je deklica Ajda , ki so ji prvi v Sloveniji odkrili izovalerično acidemijo.

Kot so povedali njeni starši, so peti dan po prihodu iz porodnišnice prejeli telefonski klic. "Poklicali so nas iz Ljubljane, povedali so nam, da so pri njej ugotovili pozitivne teste in potem smo šli še enkrat na odvzem krvi, da so teste ponovili," razlaga Ajdina mamica. "Je bilo malo šoka. Pač vsak starš se zamisli, kaj bo z otrokom, sem pa tja, ampak zdaj smo v bistvu malo bolj potolaženi, ker pač malo veva, zakaj se gre," pa dodaja njen oče.