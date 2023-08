Z obiskom Kranjske Gore na pomoč prizadetim v poplavah

"V senci nedavnih poplav, ki so prizadele naše bližnje, se v skupnem sodelovanju zavzemamo za pomoč tistim, ki so je v tem trenutku najbolj potrebni," so sporočili. Upajo, da bodo z dobrodelno akcijo lahko podprli prebivalce s prizadetih območij.

V Kranjski Gori so se odločili, da bodo tudi oni pomagali tistim, ki so v poplavah izgubili dom in svoje premoženje. Za ponedeljek, dan solidarnosti, so tako napovedali celodnevno dobrodelno akcijo Kranjska Gora za Slovenijo.

Popoldan pa se bo v dolini odvil še dobrodelni koncert. Vstop bo prost, morebitni prostovoljni prispevki pa bodo prav tako namenjeni za sanacijo poplavljenih območij. Začel se bo ob 18. uri na Trgu na Gorici, nastopali pa bodo predvsem domači izvajalci.

Oder bo otvorila domača Folklorna skupina Nageljčki – vrtčevski in šolski otroci iz Zgornjesavske doline, sledili bodo Denis Porčič – Chorchyp, Zvita feltna, Vili Resnik, Alenka Kotar, Marko Stanković in ostali. Z dobrodelnim koncertom bodo tako domačinom kot tudi domačim in tujim gostom dali možnost, da tudi oni pomagajo. "Vsaka donacija bo štela in skupaj bomo naredili razliko v življenjih tistih, ki se soočajo z izzivi po poplavah," so optimistični vsi vpleteni.

Chorchypu poplave odplaknile projekt

Med prvimi je svojo udeležbo seveda potrdil domačin Chorchyp, ki je ravno v naslednjem mesecu želel izdati nov videospot za pesem "Ne se pred't", pa so celotni posneti material odplaknile poplave.

"Projekt, ki smo ga začeli že več kot pol leta nazaj, dva meseca snemanja otrok iz osnovnih šol, socialno ogroženih, snemanja inkluzivnih judoistov, snemanja na dobrodelnem nastopu z Rock mulčki, pa s para plesalko Laro in vsi posnetki s Frankom Bajcem ter ostalimi, ki so nesebično pomagali pri projektu ... vse to je odnesla voda. Seveda je to v primerjavi s tistimi, ki jim je voda dobesedno odnesla njihove domove, malenkost. In ravno zato bomo v ponedeljek v moji domači Kranjski Gori vsi nastopali z enim namenom – zbrati čim več denarja za vse, ki so jim poplave res uničile zelo veliko," je povedal.