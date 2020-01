Z oddajo obrazca za vzdrževane družinske člane lahko prejmete nagrado

S finančne uprave so spomnili, da je rok za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2019 do 5. februarja. Olajšavo lahko vložijo vsi zavezanci, ki med letom niso uveljavljali te olajšave, in tisti, ki želijo medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti.