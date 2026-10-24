Z oddajo praznih plastenk do podpore Društvu Tačke pomagačke

Za ljudi in okolje

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke že skoraj 20 let razvija in izvaja programe terapije ter aktivnosti s pomočjo psov. Strokovno usposobljeni vodniki in terapevtski psi obiskujejo vzgojno-izobraževalne, zdravstvene in socialnovarstvene ustanove ter pomagajo ljudem vseh generacij. Terapevtski psi uporabnike spodbujajo k sodelovanju, krepijo njihove komunikacijske in motorične spretnosti ter jim pomagajo pri premagovanju različnih stisk. Njihova prisotnost prispeva tudi k boljšemu počutju, večji socialni vključenosti ter ustvarjanju sproščenega in spodbudnega okolja. Zbrana sredstva bodo Društvu Tačke pomagačke omogočila šolanje novih terapevtskih parov ter širitev programov, s katerimi pomagajo ljudem po vsej Sloveniji. Akcija ne prinaša le družbenih koristi, temveč tudi pomemben okoljski učinek, saj bodo vse zbrane plastenke predane v reciklažo, kjer bodo dobile novo uporabno vrednost.

Kje lahko oddate plastenke?

Posebne zbiralne naprave so nameščene v treh Lidlovih trgovinah: - v Ljubljani na Toplarniški ulici, - v Mariboru na Titovi cesti, - v Kranju na Šucevi ulici.

Naprave sprejemajo prazne in nestisnjene plastenke pijač s prostornino od 100 mililitrov do treh litrov, ki imajo vidno črtno kodo. Plastenke lahko prihajajo iz katere koli trgovine. V avtomat jih vstavite s spodnjim delom naprej, eno po eno. Po oddaji vseh plastenk na zaslonu naprave pritisnete gumb in prevzamete potrdilo. Avtomati ne sprejemajo pločevink, steklenic ter plastenk olja, kisa, čistil in šamponov. Vsa navodila za sodelovanje so zbrana na spletni strani akcije Plastenke za Društvo Tačke pomagačke . Za zbrane plastenke bo v tokratni akciji poskrbela družba Surovina, ki bo zagotovila pravilno ravnanje z zbrano embalažo in njeno prodajo. Celoten izkupiček od prodaje zbranih plastenk bo prejelo Društvo Tačke pomagačke.

Dodatna sredstva za terapevtske programe

Poleg izkupička od prodaje plastenk bo društvo prejelo še dodatno donacijo podpornika akcije – Lidl Slovenija bo za društvo prispeval 15.000 evrov. K donaciji pa se je zavezala tudi družba Surovina, ki bo namenila še 5.000 evrov. Kot je navedeno v uradnem sporočilu o začetku četrte akcije zbiranja plastenk, bo društvo sredstva namenilo podpori svojemu delovanju in izvajanju terapevtskih programov, vključno s strokovnim izobraževanjem terapevtskih parov. Sodelovanje v akciji je preprosto in ima dvojni učinek. Vsaka pravilno oddana plastenka prispeva k odgovornejšemu ravnanju z embalažo in hkrati podpira prostovoljce ter terapevtske pse, ki pomagajo izboljševati kakovost življenja ljudi po vsej Sloveniji.