Z odpadno vodo lahko napovemo potek epidemije, širjenje virusa lahko zaznamo zelo zgodaj

Ker so študije pokazale, da se novi koronavirus sprošča v blato okuženih ljudi in preko kanalizacije zaide v odpadno vodo, so raziskovalke in raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo vse od konca marca razvijali metode ter analizirali vzorce odpadne vode na prisotnost novega koronavirusa, so sporočili z NIB.

Kot so razkrili na Nacionalnem inštitutu za biologijo, je posebej obetavno, da je spremembo trenda okuženosti mogoče z uporabo analize odpadnih vod zaznati prej, kot se jo zazna s testiranjem posameznikov. V septembru so tako pričeli s pilotnim monitoringom na sedmih čistilnih napravah in ugotovili, da je bil trend naraščanja viden že v začetku oktobra. Rezultati pilotnega monitoringa kažejo, da je po hitrem naraščanju koncentracije novega koronavirusa v odpadni vodi v oktobru, ta dosegla plato v novembru. Koncentracija virusa je v večini čistilnih naprav še vedno zelo visoka, v zadnjem tednu pa smo izmerili ponovno povišanje vrednosti virusa na nekaterih lokacijah. Trenutno spremljajo trende koncentracije virusa na čistilnih napravah v Ljubljani, Domžalah-Kamniku, Kranju, Kopru, Rogaški Slatini, Velenju-Šoštanju, Celju in Mariboru, ki skupaj pokrivajo več kot pol milijona prebivalcev Slovenije.

icon-expand Čistilna naprava v Logatcu FOTO: Aljoša Kravanja

Rezultati pridobljeni z uporabo učinkovitih metod za koncentriranje in analizo novega koronavirusa so pokazali dobro korelacijo med epidemiološkimi podatki o številu okuženih in koncentracijami virusa v odpadnih vodah ter so že vključeni v matematične modele napovedovanja poteka epidemije pri Covid Sledilniku. Pri tem je posebej obetavno, da je spremembo trenda okuženosti mogoče z uporabo analize odpadnih vod zaznati prej, kot se jo zazna s testiranjem posameznikov, so optimistični na NIB. Pokazalo se je, da gre za orodje, ki bi lahko napovedalo naslednji val epidemije. Metodo je tako možno uporabiti za spremljanje poteka epidemije, učinkovitosti ukrepov in analizo prisotnosti novega koronavirusa v posameznih objektih, kot so domovi za starejše, bolnice, šole in podjetja. Kaj je prednost metode? Prednost metode je, da lahko zazna spremembe v okuženosti pred drugimi metodami. Na podlagi rezultatov pilotnega monitoringa bodo predlagali uvedbo projekta za vzpostavitev monitoringa na novi koronarvirus v odpadnih vodah, so na NIB zapisali v sporočilu za javnost.

icon-expand Laboratorij FOTO: Shutterstock

Klinična testiranja ne zajamejo vseh asimptomatskih ljudi okuženih z novim koronavirusom ali pa ljudi, ki še ne kažejo simptomov, medtem ko je prisotnost virusa v odpadni vodi neodvisna od načina kliničnega testiranja in lahko širjenje virusa zaznana bolj zgodaj. Spremljanje širjenja novega koronavirusa v populaciji preko odpadne vode je lahko še posebej pomembno pri zaznavanju potencialnih novih izbruhov bolezni ter za spremljanje učinkovitosti delovanja preventivnih ukrepov. Kot so dodatno pojasnili, odpadna voda omogoča dober način za spremljanje prisotnosti in širjenja virusov v določenem okolju, saj se voda v čistilni napravi zbira iz širšega geografskega področja ter zajema z njim povezano populacijo ljudi. O najdbi novega koronavirusa v vzorcih odpadne vode so že spomladi poročali v različnih državah, na primer na Nizozemskem, v Španiji, Italiji, Avstraliji in Turčiji. Tudi v Sloveniji je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano dokazal SARS-CoV-2 v odpadni vodi Infekcijske klinike v Ljubljani v poletnem času. Vodja Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo prof. dr. Maja Ravnikarje povedala:"Na Nacionalnem inštitutu za biologijo se že vrsto let ukvarjamo z virusi v različnih vodnih vzorcih. V poletnem času zatišja okužb smo imeli priložnost, da optimiziramo metode uporabljene v analizah odpadne vode; od koncentriranja virusov do metod za detekcijo zelo nizkih koncentracij SARS-CoV-2 v vodi in se s tem logistično pripravimo na jesenski drugi val okužb." "Vključili smo se tudi v iniciativo 'Umbrella study' pod vodstvom Evropskega skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije (European Comission, Joint Research Center, EC JRC)[1], s katerim zelo uspešno sodelujemo že vrsto let na drugih projektih. Na srečanju strokovnjakov s celega sveta, ki ga je organiziral JRC, smo med prvimi predstavili našo metodologijo in rezultate. S predstavitvijo bomo sodelovali tudi na ponovnem srečanju v začetku decembra. V skupno evropsko študijo smo vključil tudi dve slovenski čistilni napravi s svojimi vzorci odpadne vode," je povedal vodja raziskave, dr. Ion Gutierrez Aguirre. V zadnjih mesecih so ob povečanju okužb v Sloveniji analize odpadnih voda tako postale zelo relevantne in lahko predstavljajo dodaten način spremljanja poteka epidemije oziroma širjenja virusa na določenem območju oziroma znotraj določene populacije ljudi. Gre za pristop imenovan epidemiologija odpadne vode.