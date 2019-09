Z odpisom dolga Jankovićevim se zdaj ukvarja tudi pravosodno ministrstvo

Javnost se še kar in še močneje zgraža zaradi odpisa 29 milijonov dolga družini Janković . Zato so v ukrepanje prisiljeni tudi na pravosodnem ministrstvu Andreje Katič , kjer so že sklicali sestanek delovne skupine. Preučila bo, kaj je narobe z našo insolvenčno zakonodajo. Nujno jo je treba popraviti, na to že lep čas opozarja stroka. Še posebej postopek poenostavljene prisilne poravnave, ki se je po njihovo povsem izrodil. In tu je dokaz.

Julij 2005: več kot 30 milijonov ljudi v sklopu Live 8 podpiše spletno peticijo za odpis dolgov najrevnejšim afriškim državam. Voditelji G8 tega seveda ne naredijo.

Bistveno manj, zgolj sedem podpisov, pa je za odpis zadnjega paketa dolgov družinskega podjetja potrebovala družina Janković. In padli mariborski župan Franc Kangler lahko v svojem avtomobilu 'benti' kolikor hoče. "Kakšna država smo to, da lahko odpelješ 29 milijonov evrov pa te nihče nič ne vpraša?" se na primer sprašuje Kangler.

Zakonodajo, ki je družini Janković pomagala odpihniti dolgove, so v parlamentu pred šestimi leti podprli tako levi kot desni politiki. In čas je, da jo popravijo, opozarjajo pravniki. "Zakonodajni okvir omogoča zlorabe in me ne presenečajo zadnje debate okrog teh odpisov," poudarja Marko Zaman, predsednik zbornice upraviteljev.

Postopki prisilnih poravnav potekajo povsem brez nadzora, je prepričan Zaman, upniki pa so v primerjavi z navadno prisilko v podrejenem položaju, saj terjatev ne morejo pretvoriti v lastniški delež. In čeprav naj bi zakon veljal zgolj za mikro in majhna podjetja, najbrž državljani 29-milijonski odpustek Jankovićevim težko vidijo kot majhen posel. "95 odstotkov družb v Sloveniji je vtakšnih majhnih. Samo pet odstotkov je velikih," pravi Zaman.