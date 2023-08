Začasno prepovedali sklepanje poplavnega tveganja: 'Gre za običajno prakso'

V petek, 4. avgusta, ko so se začele katastrofalne poplave, so sklepalci zavarovanj Zavarovalnice Sava prejeli okrožnico, s katero je bilo začasno ustavljeno sklepanje novih zavarovanj za nevarnost poplave oziroma za dodajanje tega tveganja k že sklenjenim zavarovanjem. To je povzročilo precej razburjenja.

Kot pojasnjujejo v Zavarovalnici Sava, so zaradi napovedi ekstremnega vremenskega dogodka, za katerega so bila s strani pristojnih služb izdana opozorila, z okrožnico začasno ustavili sklepanje novih zavarovanj za nevarnost poplave. Kot trdijo, je bila komunikacija razumljena napačno: "Včeraj smo začasno ustavili možnost sklepanja novih zavarovanj za nevarnost poplave. Gre za običajno prakso zavarovalnic, ki sledi zakonskim določilom Obligacijskega zakonika. In velja izključno za novo sklenjena zavarovanja. Uveljavimo jo, ko je po napovedih ekstremen vremenski dogodek neizogiben in gotov ter se poplave že vrstijo. Dogodek, glede katerega se sklene zavarovanje, mora namreč biti bodoč in negotov. Ukrep ne velja za že sklenjene zavarovalne police, ki že imajo vključen riziko poplave."

Okrožnica bo v naslednjih dneh, ko se vremenske razmere stabilizirajo, tudi odpravljena, so še sporočili.