'Z razliko denarja bomo pomagali drugim Krisom, ki nas potrebujejo'

Slovenci so v manj kot tednu dni omogočili novo življenje, novo upanje za malega Krisa. "Težko je opisati z besedami, mislim, da po mojem sploh še ne dojemava. To je eno veselje, novo upanje, zmaga vseh Slovencev, niti ne več naša," je občutke o velikem uspehu akcije zbiranja sredstev, ki je povezala celotno državo, v oddaji 24UR ZVEČER opisala Krisova mama Ana Jerak . "Tega, kar smo zbrali, brez pomoči vseh ne bi mogli nikoli zbrati. Odpirajo se nam nova vrata, novo upanje za Krisa, to je dejansko vse, kar smo vsi v zadnjih šestih dnevih želeli," je dejala.

In kako je Jerakova doživela telefonski klic, da je po manj kot tednu dni zbranih vrtoglavih 2,3 milijona evrov? "Prva moja reakcija je bila: ’A me hecaš? To ni možno.’ Je Larisa povedala: ’Ana moja, je možno.’ Ravno sem bila v avtu, kar naenkrat so se mi začela tresti kolena, kar nekaj časa sem potrebovala, da sem prišla k sebi in dojela, poklicala Mattea in mu povedala številko. Noben ni pričakoval tako hitrega odziva, res."Voditelja oddaje Uroša Slaka je zanimalo tudi to, kako je na nadvse razveseljivo novico odreagiral mali Kris. "Ne vem, koliko se zaveda, ampak očitno nekaj se, ker mu je zdaj malo padla odpornost, kot da bi v bistvu rekel: ’V redu, zdaj je za mano, lahko si oddahnem in pokažem, da sem tudi jaz utrujen.' Zadnja dva dni je tudi on malo izčrpan. Moram priznati, da sva bila oba zadnje čase veliko časa odsotna od njega in upam, da bomo imeli v prihodnje več skupnega časa,"je povedala njegova mamica.

Kot je razložila pobudnica akcije, Larisa Štoka iz društva Palčica Pomagalčica, donatorske in sponzorske pogodbe šele prihajajo."Današnji dan je bil za naš poštni nabiralnik premajhen. Prepričana sem, da bodo podjetja, kot so povedala že sama, nakazala zelo lepe, neprecenljive zneske. Tudi posamezni športniki so nakazali vsaj petmestne številke. Veliko pa pomenijo tudi donacije vsakega posameznika, ki se je odzval in se je vključil v akcijo 'Podari življenje, življenje za Krisa'."Sogovornici se sicer niti sanjalo ni, da bo naletela na takšen čustven odziv dobrodelnosti pri Slovencih."Niti v najlepših sanjah si ne bi upala sanjati o tem, da bo nekega dne dejansko to uspelo. Veliko so k temu pripomogli tudi naši odbojkarji, da smo lahko v zadnjih metrih servirali match point in zmagali v igri skupaj z njimi za Krisa. Torej za Krisovo življenje."