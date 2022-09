Majhne in velike kače, kameleone, pajke, papigo in še vrsto drugih eksotičnih živali je bilo v nedeljo mogoče občudovati v Mariboru. Na že 20. mednarodnem sejmu eksotičnih živali in opreme, Slo-exo, so sodelovali razstavljavci iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in drugih držav. Na ta način želijo ljudem tudi približati tovrstne živali in razbijati tabuje, ki obkrožajo te še vedno neobičajne hišne ljubljenčke.